Nazionale U21

Il centrocampista del Sassuolo è cresciuto nel vivaio azzurro. Dopo il debutto a 19 anni contro la Polonia, ha partecipato alla precedente competizione europea

martedì 11 giugno 2019

“E' un vero onore e un'emozione essere qui, ora manca la ciliegina sulla torta”. Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, è uno di quei giocatori cresciuto nel vivaio azzurro; dall’Under 15 all’Under 16, poi il Campionato Europeo con l’Under 17 nel 2015, quindi arriva fino alla fase finale dell’Europeo Under 19 quando l’Italia fu sconfitta dalla Francia. Nel 2017, a 19 anni, arriva nell’Under 21, debutta in amichevole contro la Polonia e poi gioca due gare dell’Europeo. Quest’anno, a marzo, ha segnato la sua prima rete nell’amichevole pareggiata contro la Croazia. Il sogno di ritagliarsi un posto nell0imminente competizione è scontato: “Penso che giocare qui, davanti ai nostri tifosi – sottolinea – sarà molto emozionante. Non so se giocherò, a questi livelli la concorrenza è all'ordine del giorno, la cosa più importante è il gruppo. E il nostro è molto unito e deciso ad andare fino in fondo”.

Dal biennio precedente molte cose sono cambiate per Locatelli: “Quando sono arrivato ho conosciuto ragazzi più grandi e più pronti, che mi hanno fatto sentire uno di loro. In questo gruppo mi sento più protagonista. E poi qui c'è Cutrone che è un amico fraterno. Abbiamo il fattore campo dalla nostra parte e l’obbligo di provare a vincere questo Europeo”.

L’Under continua la preparazione presso il Centro Tecnico del Bologna a Casteldebole intitolato a ‘Niccolò Galli’ in attesa dell’esordio con la Spagna (domenica 16 giugno allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna).

Elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).



Staff – Allenatore: Luigi Di Biagio. Capo delegazione: Massimo Ambrosini; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Segretario: Mauro Vladovich; Assistenti allenatore: Massimo Mutarelli, Carmine Nunziata; Preparatori atletici: Vito Azzone, Marco Montini; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match analyst: Filippo Lorenzon e Antonio Gagliardi; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Nutrizionista: Cristian Petri; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Alfonso Casano, Emiliano Bozzetti. Ufficio squadre nazionali: Manfredi Martino. Ufficio Stampa: Alessandro Salerno.

Programma Fase Finale Campionato Europeo Under 21



lunedì 10 giugno 2019

martedì 11 giugno 2019

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 16.15 incontro stampa con un calciatore presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.00 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

mercoledì 12 giugno 2019

h. 11.00 Foto Ufficiale presso c.s. Casteldebole

h. 18.00 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)



giovedì 13 giugno 2019

h. 10.00 allenamento (chiuso)

h. 16.15 incontro stampa con 2 calciatori presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.00 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

venerdì 14 giugno 2019

h. 10.30 allenamento (chiuso)

h. 13.30 incontro in hotel con UEFA. COM (intervista in esclusiva Di Biagio e calciatore)

sabato 15 giugno 2019

h. 17.00 conferenza stampa UEFA presso Stadio “Dall’Ara”

h. 17.30 rifinitura MD-1 presso “Dall’Ara” di Bologna (aperto i primi 15 minuti)

domenica 16 giugno 2019

h..21.00 ITALIA – SPAGNA presso lo Stadio “Dall’Ara” di Bologna

a seguire conferenza stampa post gara



lunedì 17 giugno 2019

h. 16.30 incontro stampa con un calciatore presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.30 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

martedì 18 giugno 2019

h. 15.30 conferenza stampa UEFA presso Stadio “Dall’Ara”

h. 17.30 rifinitura MD-1 Casteldebole (aperto i primi 15 minuti, con possibile anticipo della seduta alle h.10.45)



mercoledì 19 giugno 2019

h. 21.00 ITALIA – POLONIA presso lo Stadio “Dall’Ara” di Bologna

a seguire conferenza stampa post gara

giovedì 20 giugno 2019

h. 16.30 incontro stampa con un calciatore presso Isokinetic di Castedebole

h. 17.30 allenamento presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

venerdì 21 giugno 2019

h. 10.45 rifinitura MD-1 presso c.s. Casteldebole (aperto i primi 15 minuti)

h. 18.00 trasferimento per Stadio “Città del Tricolore”

h. 19.15 walk around presso Stadio “Città del Tricolore”

a seguire trasferimento presso Hotel Boiardo

h. 19.30 conferenza stampa UEFA Stadio “Città del Tricolore”

sabato 22 giugno 2019

h..21.00 BELGIO – ITALIA presso lo Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia

a seguire conferenza stampa post gara, trasferimento a Bologna

domenica 23 giugno 2019

in caso di eliminazione rientro presso le rispettive sedi

Semifinali

27 giugno con modalità comunicate successivamente dalla UEFA;

Eventuale Olimpic Play-Off

28 giugno h. 21.00 a Cesena

Finale Campionato Europeo 30 giugno 2019

h. 20.45 Stadio Friuli di Udine