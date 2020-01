News

Si è svolto questa mattina presso il CPO “ Giulio Onesti”, al termine della conferenza stampa di presentazione della prima Stagione Sportiva della Divisione

giovedì 30 gennaio 2020

Calcio Paralimpico e Sperimentale, un inedito torneo di calcio che ha visto scendere in campo tre squadre composte da una rappresentativa Dirigenti FIGC, una rappresentativa di Giornalisti e una formata da una selezione di calciatori delle squadre dei tornei regionali di Quarta Categoria che parteciperanno alla nuova stagione della DCPS.



A seguire il riscaldamento a bordo campo per la formazione dei Giornalisti una coppia di mister davvero speciali: il conduttore e commentatore televisivo Pierluigi Pardo ( Mediaset) insieme a Giorgia Cardinaletti della Rai. Per la rappresentativa FIGC- vestita nel classico azzurro nazionale- a guidare l'attacco il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, in squadra tra gli altri insieme ll’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo, schierato per l'occasione nel ruolo di portiere, il presidente di Lega B Mauro Balata e Marcello Nicchi, numero uno degli arbitri italiani. Tutti agli "ordini" di un altro mister d'eccezione: Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, intento a schierare la migliore formazione possibile.



Ad incrociare i tacchetti sul rettangolo di gioco anche la rappresentativa della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale capitanata da Claudio Corongiu, calciatore dell'Acrsd Como Cheria, squadra che partecipa al torneo regionale di Quarta Categoria in Sardegna, con i ragazzi forse un po' emozionati ma decisamente motivati nel voler dare il massimo in campo.



Grande l’impegno di tutte le squadre che hanno celebrato un bel momento di sport e condivisione con gioia ed entusiasmo, in un clima di festa e vero fair play in campo e fuori. Una degna conclusione per una giornata che ha ufficialmente dato il calcio d’inizio a tutte le attività della Divisione e regalato momenti importanti di incontro e condivisione. Per la cronaca, tutti gli incontri si sono conclusi in parità.



Appuntamento adesso per tutti sabato 1 febbraio con il fischio d’inizio dei tornei regionali nel Lazio e in Toscana, i primi a scendere in campo pronti ad alzare il sipario su una nuova ed emozionante stagione sportiva.