Il neo Presidente è stato votato all'unanimità al termine del primo Consiglio Direttivo della DCPS che si è svolto dopo l'Assemblea Elettiva nella sala del Consiglio Federale della FIGC

mercoledì 22 luglio 2020

Si è svolta oggi a Roma in modalità video conferenza, presso la sede della FIGC di via Allegri, la prima riunione ufficiale del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che ha eletto Franco Carraro Presidente del Consiglio Direttivo della DCPS.

Tra i massimi dirigenti sportivi e protagonisti più rilevanti della storia del calcio italiano, ex Presidente di CONI e FIGC nonché membro del Comitato Olimpico Internazionale, Franco Carraro, che nel 1982 aveva avviato un percorso di sensibilizzazione nei confronti del movimento paralimpico italiano, guiderà con mani sapienti ed appassionate la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale verso prospettive importanti, guardando con ottimismo al futuro di questa nuova realtà che ha seguito fin dal suo inizio con attenzione e sensibilità.

Il Presidente è stato votato all'unanimità al termine del primo Consiglio Direttivo della DCPS che si è svolto dopo l'Assemblea Elettiva che prevedeva - tra i temi all’ordine del giorno - l’elezione del membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale in rappresentanza delle società affiliate che partecipano alle attività di calcio della sezione Sperimentale; ai tre componenti eletti all’unanimità lo scorso 24 febbraio in quota al Consiglio Federale (Elisabetta Scorcu, Responsabile eventi, iniziative e SLO del Cagliari Calcio, Anna Durio, Presidente Robur Siena, Rebecca Corsi, Vice Presidente dell’Empoli FC e Presidente dell’Empoli Ladies), si è aggiunta Stefania Agata D'Elia (A.S.D. Vinci Con Noi) che sarà il rappresentante delle squadre affiliate alla DCPS- sezione Sperimentale e porterà la voce delle stesse ai massimi organi di gestione.

“La celebrazione dell'Assemblea della Divisione è un punto di arrivo, perché si completa il percorso iniziato con la sua creazione meno di un anno fa, e allo stesso tempo un punto di partenza, per rilanciare il nostro progetto sportivo con il fondamentale contributo della rappresentanza democratica espressa dalle Società. Il contributo dell'attività paralimpica e sperimentale all'interno della FIGC è stato un successo in termini valoriali e di entusiasmo, che nemmeno il Covid ha intaccato. Siamo desiderosi di tornare in campo, come tutti i protagonisti dei nostri campionati, e grazie all'esperienza e alle capacità di un grande dirigente quale Franco Carraro, tra i primi in Italia a parlare di sport e disabilità, sono sicuro che raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Così si è espresso il Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

“E' una giornata molto importante - ha dichiarato il neo Presidente del Consiglio Direttivo della DCPS, Franco Carraro- e l'occasione per ribadire la sensibilità e l'impegno della FIGC nel continuare a supportare il processo di crescita di tutto il movimento paralimpico. Da Presidente sono sicuro che da oggi vivremo altri momenti belli da condividere che daranno la spinta per vivere tante nuove opportunità insieme a tutti i protagonisti della Divisione. L'auspicio più grande per tutti loro è che possa ripartire il prima possibile l'attività calcistica e rivederli presto in campo”.

La DCPS. La FIGC è la prima Federazione sportiva al mondo ad aver istituito al suo interno una Divisione per l’attività paralimpica e sperimentale, avviando così un percorso che rappresenta un cambiamento culturale e sociale. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC è stata istituita attraverso delibera del Consiglio Federale (Comunicato Ufficiale N.93/A) il 3 ottobre 2019, dopo la firma di un apposito Protocollo d’Intesa FIGC-CIP (Comitato Italiano Paralimpico), sulla base dell’esperienza sviluppata da “Quarta Categoria”, torneo nazionale sperimentale di calcio a 7 riservato a calciatori e calciatrici con disabilità cognitivo-relazionale e patologie psichiatriche, che dal 2016 ha risposto all’esigenza e alla volontà di tanti ragazzi di giocare a calcio.

Un percorso iniziato nel gennaio 2017 con la partecipazione di 12 squadre a due tornei regionali che negli anni, grazie al lavoro svolto in maniera sinergica con tutte le componenti del mondo del calcio, è cresciuto fino a contare la partecipazione in questa stagione sportiva di 81 società affiliate, che riuniscono circa 3.000 tesserati suddivisi in 112 squadre, inserite in tre livelli di gioco differenti per capacità calcistiche; 10 le Regioni sede di gare: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana.

L’attività 2020/2021. In previsione di un possibile inizio dell’attività calcistica per la stagione 2020/2021, compatibilmente con tutte le disposizioni governative per la ripresa in sicurezza, la DCPS auspica si possa configurare l’ipotesi di proiettarsi come sempre a fine ottobre, con la certezza di continuare a costruire nuove sinergie per promuovere insieme i veri valori del calcio.

Alla riunione sono intervenuti il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il Segretario Generale FIGC Marco Brunelli, Mario Luigi Torsello, Presidente della Commissione Verifica dei Poteri, l'Avv. Viglione e Valentina Battistini, Responsabile di Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.