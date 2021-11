Test-match Lombardia: le immagini e le emozioni del ritorno in campo

Mondo DCPS

Nella mattinata di oggi 27 novembre si sono svolti i primi test-match per definire la griglia di partenza della nuova stagione sportiva 2021/2022 dei campionati DCPS

Ad aprire le danze è stata la Lombardia, con una nutrita serie di società ad affacciarsi per la prima volta in queste competizioni, accanto ad altre che già da diverso tempo fanno parte del mondo DCPS. Una serie di incontri utili per definire il livello di preparazione e di gioco e poter articolare correttamente i calendari e lo svolgersi dei campionati.

Quello che più conta, però è l'emozione di ritrovarsi ancora una volta sul terreno di gioco per tornare a vivere le emozioni che solo il campo di calcio sa regalare.