Week end da incorniciare per i ragazzi della Fiorentina della DCPS in Lombardia tra l’esordio sui campi del “ Bettinelli” nella prima giornata di campionato e lo stadio “Brianteo” nel pomeriggio per tifare la Fiorentina Women’s impegnata nella gara di Coppa Italia Femminile contro il Milan.

lunedì 10 febbraio 2020

Giornata di grandi emozioni quella vissuta sabato 8 febbraio 2020 dai ragazzi dell’ AC Ossona Special che partecipano al Torneo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale in Lombardia indossando i colori viola dell’ ACF Fiorentina.

Un sabato lungo e intenso di sport, condivisione e amicizia per la squadra di Claudio Beretta iniziato la mattina con le partite della prima giornata ufficiale del Torneo che si è svolto presso il Centro Sportivo Bettinelli a Milano e concluso nel pomeriggio con la presenza allo stadio “ Brianteo “ di Monza per assistere alla sfida tra Milan e Fiorentina Women’s, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile e vinta per 2 a 1 dalla squadra gigliata.

Nel post- partita si è svolto l’incontro tra le due formazioni viola, la Fiorentina for Special e la Fiorentina Women’s, tra grande entusiasmo, sorrisi e simpatici selfie di rito per immortalare un pomeriggio speciale vissuto tra emozioni e la passione per il calcio decisamente a tinte viola.

“ Dopo aver assistito e tifato per le ragazze impegnate in campo- commenta soddisfatto Claudio Beretta- i ragazzi hanno avuto il piacere di conoscere le giocatrici della Fiorentina e tutto lo staff tecnico in un incontro che è stato molto emozionante e caratterizzato da grande cordialità e sincera disponibilità da parte di tutti. Atleti che si incontrano con altri atleti, ognuno con le proprie caratteristiche e protagonisti in diversi campionati, ma tutti con la medesima caparbietà e voglia di onorare la prestigiosa maglia viola indossata con orgoglio”.