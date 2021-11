Da Gianluigi Lentini a Mario Alberto Santana: ufficializzati i nuovi allenatori UEFA B

Scuola allenatori

Si tratta del corso promosso dall’Assocalciatori e svolto per la prima parte in presenza a Coverciano e poi on-line. La migliore tra i neoabilitati è stata Alessia Pecchini

venerdì 26 novembre 2021

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori abilitati UEFA B, che hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali del ‘Corso speciale combinato licenze C e D’, riservato ai calciatori ancora in attività o che avevano terminato da poco la loro carriera sportiva.

Iniziato lo scorso 26 luglio a Coverciano, questo corso – organizzato dal Settore Tecnico e promosso dall’AIC, anche se in questo 2021 non si è svolto in contemporanea il consueto ‘raduno dei calciatori senza contratto’ – ha vissuto due fasi: una prima, in cui gli allievi hanno seguito le lezioni in presenza nelle aule del Centro Tecnico Federale, e una seconda, in cui il corso è proseguito seguendo una didattica a distanza, on-line.

Tra i neotecnici abilitati, la migliore del corso è risultata essere Alessia Pecchini; da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Andrea Parola (ex centrocampista, tra le altre, di Cagliari e Sampdoria), Pamela Gueli (campionessa d’Europa con la Nazionale femminile under 19 nel 2008) e dall’ex attaccante di Spal, Sassuolo e Lazio, Sergio Floccari.

Sono molti i nomi noti del calcio italiano che componevano questa classe. Solo per segnalarne alcuni: l’ex giocatore di Milan, Torino e Cosenza, Gianluigi Lentini, e l’ex centrocampista di Palermo e Fiorentina, Mario Alberto Santana. E poi ancora: Andrea Costa, Archimede Morleo, Alessandro Noselli e Luigi Alberto Scaglia.

Con questa qualifica UEFA B appena ottenuta, i neoallenatori potranno guidare tutte le formazioni giovanili (ad eccezione della Primavera), le prime squadre maschili fino alla Serie D inclusa e le prime squadre femminili fino alla Serie C compresa. Potranno inoltre essere tesserati come collaboratori tecnici da qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A maschile, e come allenatori in seconda fino alla Serie C maschile compresa.

Di seguito, l’elenco di tutti i nuovi allenatori abilitati:

Valerio Anastasi, Francesco Bini, Nicola Ciotola, Tommaso Roberto Coletti, Claudio Coralli, Andrea Costa, Marco Croce, Andrea De Vito, Filippo Di Leo, Valentina Esposito, Nicola Falomi, Stefano Ferrario, Sergio Floccari, Emanuele Giaccherini, Carmine Giordano, Luigi Giorgi, Michael Girasole, Fabrizio Grillo, Pamela Gueli Vetri, Rino Iuliano, Giuseppe Le Noci, Gianluigi Lentini, Roberto Merino Ramirez, Archimede Morleo, Alessandro Noselli, Raffaele Nuzzo, Andrea Parola, Alessia Pecchini, Vincenzo Pepe, Fabio Roselli, Gianluca Sampietro, Mario Alberto Santana, Luigi Alberto Scaglia, Cristian Nicolas Sosa, Ianos Jozsef Szekely, Gaetano Ungaro, Alex Valentini, Fabio Vignati, Pasquale Alessio Viola e Stefano Visi.