Il caso Lussemburgo, Bielsa e la nuova geopolitica del futsal mondiale: disponibile il nuovo Notiziario

In questa uscita, non mancheranno i consueti appuntamenti con le rubriche sull’antropologia legata al mondo del calcio e sulla storia degli Azzurri

mercoledì 3 novembre 2021

È disponibile sul portale dei corsi di aggiornamento per i tecnici, vcorsi.it, il nuovo numero del Notiziario del Settore Tecnico, il quinto di questo 2021.

Un’uscita aperta dall’articolo a firma Nicola Giannattasio, che ci illustra come sia cambiata la geopolitica internazionale del futsal. L’ultimo Mondiale di calcio a cinque ha infatti portato molti temi nuovi, dalla conferma della fine del duopolio Brasile-Spagna fino all’ascesa di nuove realtà asiatiche e africane.

Virando gli argomenti sul calcio e a proposito di federazioni estere, è interessante il caso del Lussemburgo, passato in poco più di dieci anni dall’ultimo posto del ranking FIFA a risultati di prestigio come il pareggio in casa della Francia. Per scoprire meglio il progetto della FLF (Fèdèration Luxembourgeoise de Football) abbiamo intervistato i responsabili di questa vertiginosa ascesa calcistica e Aniello Parisi, ex allievo del Master UEFA Pro di Coverciano e da questa stagione alla guida dello Swift Hesperange, club militante nella massima divisione lussemburghese.

Immancabile quindi il consueto appuntamento con la rubrica sulla ‘Cultural Intelligence’, l’antropologia legata al mondo del calcio. In questo numero del Notiziario Guglielmo De Feis analizza cosa si celi dietro alla diatriba tra ‘giochisti’ e ‘risultatisti’ e la differenza calcistica tra istruzione ed educazione.

Con la recensione - a cura di Massimo Cervelli - all’ultimo libro dedicato a Marcelo Bielsa, scopriremo ancora meglio il ‘Loco’, uno degli allenatori più iconici di sempre, tratteggiato in questo volume da un punto di vista tattico ma anche sociale.

Infine, per la rubrica sulla storia degli Azzurri in collaborazione con la Fondazione Museo del Calcio, sarà possibile rivivere la storia della Coppa Internazionale, il primo trofeo conquistato dal Ct Pozzo che ha dato il la ai grandi successi italiani degli Anni Trenta.

Per maggiori informazioni su cosa sia il Notiziario

Per leggere il nuovo numero del Notiziario