Sfida statistica della 30^ giornata di Serie A: Antonio Candreva vs Matteo Politano

Sfida statistica

Attraverso i dati forniti dalla sezione statistica del sito Figc.it analizziamo i numeri del confronto tra i due esterni offensivi di Sampdoria e Napoli

venerdì 9 aprile 2021

Domenica pomeriggio, ore 15, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova è in programma Sampdoria-Napoli, gara valevole per la 30^ giornata di Serie A. In classifica le due squadre sono separate da venti lunghezze, con la formazione di Ranieri decima con 36 punti, e i partenopei di Gattuso quinti a quota 56.

La sfida statistica della 30^ giornata, realizzata per mezzo del database liberamente consultabile nella sezione dedicata del sito Figc.it, mette di fronte Antonio Candreva e Matteo Politano.

L’ex Sassuolo a oggi è sceso in campo due volte in più (28 vs 26), con un minutaggio medio per partita di 50,21 minuti contro i 70,73 del blucerchiato, il quale, non a caso, risulta quello schierato da titolare con maggiore frequenza (21 vs 16). Entrambi vengono spesso sostituiti (12 ex aequo).

Partiamo dai parametri statistici offensivi. Dal punto di vista puramente realizzativo è Politano a farsi preferire: tre reti in più (8 vs 5) e una precisione al tiro del 57,7%, a fronte del 50% del suo avversario. Per quanto riguarda i cross riusciti è invece Candreva ad avere la meglio (19 vs 6), così come per gli assist forniti (6 vs 4) e le occasioni da rete create (32 vs 25).

Caratteristica che li accomuna è la ricerca dell’uno contro uno, quindi dei dribbling: sono 27 quelli riusciti al partenopeo, 25 quelli al suo collega.

A livello difensivo Candreva vanta un maggior numero di contrasti vinti (14 vs 10), ma meno intercettazioni (7 vs 9). Sostanziale equilibrio nelle respinte difensive (13 vs 12 in favore del calciatore della Samp).

Nella partecipazione al gioco di squadra il 34enne ex Lazio prevale per numero di passaggi completati (638 vs 452), ma è il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma a essere più accurato in percentuale sia in quelli realizzati in generale (81,1% vs 73,3%), che in quelli realizzati nella sola metà campo avversaria (70,8% vs 57,1%).

Da sottolineare come il doriano venga spesso pescato in off-side : ben 9 volte contro le zero del suo alter ego.

Sul piano disciplinare, infine, i due hanno causato 11 falli ciascuno, e Politano risulta quello che ne ha subiti di più (35 vs 23). Candreva ha ricevuto un cartellino giallo in meno (1 vs 2) ed entrambi non sono mai stati espulsi.