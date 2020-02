Ricorrenze Azzurre

Compie 30 anni l'attaccante capocannoniere della Serie A che in Nazionale ha messo a segno dieci gol in trentanove gare

giovedì 20 febbraio 2020

Ciro Immobile nasce a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990. Cresce nelle giovanili della Juventus, con la quale esordisce sia in Serie A il 14 marzo 2009, sia nelle coppe europee il 25 novembre, nella fase a gironi della Champions League. Veste successivamente le maglie di Siena e Grosseto ma è col Pescara che il suo talento esplode. Assieme a Insigne e Verratti, trascina letteralmente la squadra abruzzese in Serie A conquistando anche lo scettro di capocannoniere (28 gol).

Passa per le parentesi Genoa e nuovamente Juventus prima di approdare al Torino, club con il quale si consacra nella massima serie laureandosi anche re dei marcatori per la stagione 2013/2014 con 22 reti. Nelle stagioni successive veste le maglie di Borussia Dortmund e Siviglia prima di riapprodare nella finestra di mercato invernale al Torino dove ha ripreso il discorso che aveva interrotto, come sempre a suon di gol. Dall'estate 2016 Ciro difende i colori della Lazio, con cui ha vinto due Supercoppa italiane e una Coppa Italia.

Nel 2014 arriva anche l'atteso esordio in Nazionale, in occasione della prestigiosa amichevole del 5 marzo disputata a Madrid contro la Spagna.

Il CT Cesare Prandelli lo inserisce nella lista dei 23 convocati per il Mondiale in Brasile, in cui esordisce nel match di apertura vinto 2-1 contro l'Inghilterra. Il 4 settembre successivo mette a segno la sua prima rete in maglia azzurra, aprendo le marcature nell'amichevole di Bari vinta 2-0 sui Paesi Bassi. Partecipa alla spedizione in Francia per Euro 2016. Ha finora totalizzato 39 presenze e 10 gol con la Nazionale.