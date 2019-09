Fan Match

Al Kaupin Urheilupuisto di Tampere i supporter azzurri battono la selezione dei tifosi finlandesi con i gol di Pizzo e Coppola

martedì 10 settembre 2019

“Ci vediamo in Finlandia per la rivincita”: queste le parole con cui i supporter scandinavi salutarono i tifosi azzurri al termine del fan match disputato nel mese di marzo a Udine e vinto dall’Italia per 1-0. L’invito è stato raccolto dal Club Vivo Azzurro, e nelle ore che hanno preceduto la vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini contro la Finlandia, presso il centro sportivo Kaupin Urheilupuisto di Tampere, è andata in scena una nuova edizione del fan match.

Diciannove i Tifosi azzurri (17 calciatori, una calciatrice e un allenatore) che hanno risposto alla “convocazione” da parte dell’Ufficio Vivo Azzurro della FIGC: due provenienti dalla Finlandia, due dalla Germania e gli altri da diverse regioni italiane (6 Lombardia, 4 Puglia, 2 Campania, Liguria, Toscana, Emilia Romagna). Alcuni hanno raggiunto la Finlandia da soli, altri in compagnia dei propri familiari.

IL RESOCONTO DEL FAN MATCH

L’appuntamento è nel primo pomeriggio di domenica 8 settembre in un albergo di Tampere, dal quale tutta la squadra si è mossa in pullman verso il centro sportivo, situato nella periferia della città finlandese. Espletate tutte le formalità organizzative, gli Azzurri hanno preso possesso del proprio spogliatoio e lì, dopo la consegna delle maglie da gioco, hanno ricevuto le indicazioni tecniche dall’allenatore. Prima di scendere in campo, un rapido saluto agli avversari, alcuni dei quali già presenti a Udine, e un reciproco in bocca al lupo.

La partita comincia nel segno dei finlandesi, che partono forte e trovano il vantaggio dopo pochi minuti di gioco, con un tiro dal limite dell’area di rigore. È pronta però la reazione degli Azzurri che pareggiano dopo pochi minuti con Pizzo - uno degli otto esordienti presenti in questo fan match - con un preciso colpo di testa da azione di calcio d’angolo.

La partita è tirata. la Finlandia ogni volta che riparte lo fa in modo molto energico ma l’Italia, superata la fase iniziale di assestamento, riesce a controbattere colpo sul colpo. La prima frazione di gioco termina in parità (1-1).

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo. Un paio di interventi del portiere azzurro negano il gol ai finlandesi, mentre la nostra nazionale sfiora il vantaggio in altrettante situazioni, con due conclusioni dal limite dell’area. Nei minuti finali della gara - così come accaduto nel successo di misura ottenuto a Udine - arriva il gol vittoria degli Azzurri, grazie a Coppola che fulmina il portiere finlandese con un sinistro dal centro dell’area di rigore, al termine di una azione corale della squadra.

Nei minuti finali il forcing della Finlandia non produce particolari problemi alla difesa azzurra, e al triplice fischio dell’arbitro esplode la gioia dei tifosi italiani per la bella e sofferta vittoria (1-2).