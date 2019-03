Biglietteria

Grande attesa per l’esordio della Nazionale nelle ‘European Qualifiers’: ultimi tagliandi disponibili nei punti vendita Listicket e sui siti della FIGC e di Ticketone

sabato 23 marzo 2019

Grande entusiasmo a Udine per la Nazionale di Roberto Mancini, che questa sera (ore 20.45) allo stadio ‘Friuli’ affronterà la Finlandia nel primo incontro delle ‘European Qualifiers’. Sono oltre 20.000 i biglietti emessi per l’esordio degli Azzurri nelle qualificazioni a EURO 2020, con i tifosi che possono continuare ad acquistare i tagliandi ancora disponibili presso i punti vendita Listicket (clicca qui) e sui siti www.figc.it e www.ticketone.it .

Oggi, sabato 23 marzo, i biglietti potranno essere acquistati anche allo stadio ‘Friuli’ presso i botteghini di via Candolini dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 21.30.

Biglietti e prezzi

I tipi ed i prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono i seguenti:

ITALIA-FINLANDIA (Stadio ‘Friuli’ di Udine – sabato 23 marzo, h 20.45)

TRIBUNA CENTRALE

Euro 55,00

TRIBUNA CENTRALERIDOTTO

Euro 35,00

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 30,00

TRIBUNA LATERALE

Euro 45,00

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO

Euro 30,00

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO VIVOAZZURRO

Euro 25,00

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

DISTINTI

Euro 35,00

DISTINTI RIDOTTO

Euro 25,00

DISTINTI RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 18,00

DISTINTI RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

CURVE

Euro 10,00

CURVE RIDOTTO SPONSOR

Euro 5,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 23 marzo 2001), agli Over 65 (nati prima del 23 marzo 1954) e ai possessori delle fidelity card dell’Udinese Calcio (Udinese Away e Udinese My Passion).

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino a 12 anni (nati dopo il 26 marzo 2007) e sono acquistabili solo ed esclusivamente se l'accompagnatore del minore è in possesso di un tagliando intero o ridotto Donne/Under 18/Over 65.

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori di card Vivo Azzurro.