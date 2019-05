La Federazione

Euro Under 21

La coppa ufficiale del torneo è stata in tour in Friuli Venezia Giulia, a Udine per la Giornata Mondiale del Gioco e a Trieste durante “Gioca Estate con le Stelle”

lunedì 27 maggio 2019

Nel fine settimana l’Europeo UEFA Under 21 è stato presente in tutte le città sedi delle gare - Bologna, Reggio Emilia, Udine, Trieste, Cesena e San Marino - con challenge, giochi, la coppa del torneo e diversi eventi che hanno coinvolto moltissimi appassionati e curiosi.

La vetrina spetta a Reggio Emilia, dove ha fatto il suo esordio l’e-Foot. Sabato e domenica sono partiti i 5 “boot camp” itineranti organizzati nelle città che ospitano l'Europeo. Formula a eliminazione diretta: i partecipanti si sfidano per vincere una Maglia Ufficiale della Nazionale Italiana e per candidarsi alle future selezioni della Nazionale di e-Foot. A Reggio Emilia hanno vinto Carlo Alessandro Impero, sabato, e Francesco Bartolozzi domenica. Sempre a Reggio Emilia ha fatto tappa l’Airstream, il caravan argentato che ha al suo interno un vero e proprio studio di registrazione mobile. A bordo dell’Airstream, i fan hanno cantato i brani della playlist proposta da Radio Italia, e hanno creato le loro coreografie. Le performance migliori e le più divertenti saranno trasmesse in occasione delle partite dell’Europeo sui maxischermi degli stadi.

Sempre sabato si è disputata a Cesena e a San Marino la challenge fra le città dello stesso girone: qui gli appassionati si sono sfidati ai calci di rigore e poi hanno risposto ai quiz dei Calciatori Brutti.

La coppa ufficiale dell'Europeo è stata in tour nel fine settimana in Friuli Venezia Giulia: sabato a Udine in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, domenica a Trieste durante «Gioca Estate con le Stelle», l’evento dedicato agli Sport delle Olimpiadi e Paralimpiadi Estive per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.A Bologna, intanto, UEFA EURO Under-21 era presente con il suo photobooth a Palazzo d'Accursio in occasione della Strabologna.



I tagliandi per assistere alle partite sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket, i prezzi vanno dai 3 euro per le curve ridotte per gli Under 21 agli 8 euro per un rettilineo intero