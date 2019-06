La Federazione

Euro Under 21

Come da regolamento UEFA, le squadre finaliste dovranno disputare almeno un allenamento a porte aperte nel corso della fase a gironi.

giovedì 13 giugno 2019

Le undici nazionali che prenderanno parte alla fase finale dell’Europeo UEFA Under 21, la prima organizzata in Italia, hanno raggiunto il nostro Paese e i rispettivi ritiri nelle due regioni che ospiteranno le partite: Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Per disposizione UEFA, tutte le squadre dovranno disputare almeno un allenamento a porte aperte nella fase a gironi. Ecco il calendario di queste sedute aperte al pubblico, tenuto conto che l’Italia di Luigi Di Biagio ha già disputato la sua, lunedì 10 a Casteldebole, al centro tecnico intitolato a Niccolò Galli.

Austria: 15 giugno ore 18.30, Virtus Corno, Corno di Rosazzo (Udine)

Belgio: 17 giugno ore 10, Sassuolo TC, Sassuolo (Modena)

Croazia: 16 giugno ore 18, stadio comunale Santa Monica (Rimini)

Danimarca: 15 giugno ore 11, Tarcento (Udine)

Inghilterra: 14 giugno ore 18.15, stadio Macrelli, San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)

Francia: 19 giugno ore 17.30, Tullo Morgagni, Forlì

Germania: 14 giugno ore 17.30, Fagagna (Udine)

Polonia: 14 giugno ore 17, Spilamberto (Modena)

Romania: 16 giugno ore 18, Meldola (Forlì-Cesena)

Serbia: 15 giugno ore 18.30, stadio Grezar, Trieste

Spagna: 17 giugno ore 11, Castel San Pietro Terme, Bologna

