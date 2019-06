La Federazione

Euro Under 21

Coinvolti anche gli istituti scientifici del territorio. Allestiti in 12 punti diversi della città altrettanti totem che costituiscono una sorta di «casa» dei 12 Paesi

martedì 11 giugno 2019

A Trieste, Capitale Europea della Scienza, il campionato Europeo UEFA Under 21 è già scattato. Ricco il programma di eventi collaterali che avranno luogo in vari punti della città coinvolgendo anche gli istituti scientifici del territorio.

INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste assieme a OGS, Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste e Udine - INFN e SISSA, hanno aderito al programma organizzando eventi di street science realizzando un Science Corner presso il Totem di Piazza Hortis, luogo storico per la scienza triestina. Alle ore 17.30 di ogni giorno, da martedì 12 a domenica 23 giugno, i ricercatori degli istituti racconteranno al pubblico le attività e le ricerche che si svolgono nei diversi enti approfondendo le loro tematiche, cercando collegamenti tra il mondo del pallone e le ricerche e studi scientifici. Si parlerà di oceanografia, fisica, astrofisica, bioinformatica e neuroscienza.

Intanto, in onore delle 12 nazionali che partecipano all’Europeo, sono stati allestiti in 12 punti diversi della città 12 totem che costituiscono una sorta di «casa» dei 12 Paesi. Sulle pareti del totem la bandiera del Paese e il calendario dell'Europeo che ogni giorno verrà aggiornato con il risultato delle partite, in modo che tutti possano seguire fino alla finale del 30 giugno le nazionali coinvolte. Questi punti informativi si trasformeranno più volte al giorno per raccontare lo spirito che porta questa competizione: rispetto per gli avversari e conoscenza dei loro Paesi grazie al progetto della FIGC #tifiamoEuropa #WeAreYourope. Quotidianamente verranno suonati dal vivo dai musicisti Irena Cristin e Tommaso Bisiak l’inno Europeo e gli inni delle 12 nazioni, grazie alla collaborazione con la Casa della Musica.

Nelle giornate delle partite del Girone B, concerti di musiche popolari di Austria, Germania, Danimarica e Serbia allieteranno i totem dedicati alle 4 nazioni. Inoltre i bambini avranno a disposizione laboratori di pop-art per costruirsi porte da calcio con le quali giocare a casa.

Ricordiamo che i biglietti per assistere alle partite sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket, al gazebo della Triestina in piazza Borsa e nella sede del Centro Coordinamento Triestina Club. Chi ha acquistato o acquisterà un miniabbonamento alle tre partite di Trieste, si vedrà interamente scontare il prezzo (13 o 8 euro) all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento alla Triestina per il prossimo campionato. Biglietti a 1 euro per tutti gli studenti in possesso di coupon (cartaceo o digitale, basta scaricare la App We are Yourope) e ingresso gratuito per tutti i giovani calciatori tesserati per il Settore giovanile scolastico.

Per prenotarsi basta telefonare alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773 o scrivere alla mail segreteria@tifiamoeuropa.eu