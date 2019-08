Primavera

Ufficializzai i calendari per la stagione 2019/2020. Nel Girone 1 esordio casalingo per l’Inter, campione in carica, contro la Fortitudo Mozzecane

lunedì 19 agosto 2019

Inizierà domenica 15 settembre il Campionato Primavera di calcio femminile. Nel Girone 1 – composto da 12 squadre - l’Inter, campione in carica, esordirà in casa contro la Fortitudo Mozzecane; partite casalinghe anche per Lady Granata Cittadella che ospita il Ravenna Women, per la Novese contro la Juventus, per la Riozzese con Orobica Bergamo, per Sassuolo con il Permac Vittorio Veneto e per il Tavagnacco con l’Hellas Verona Women.

Nel Girone 2 – composto da 11 squadre - alla prima giornata Empoli Ladies-Florentia S.Gimignano, Fiorentina Women-Pink Bari, Lazio Women-Cesena, Napoli Femminile-Perugia, Academy-Roma As, mentre riposa la Roma Calcio Femminile.

La stagione si concluderà il 19 aprile 2020.

Il Campionato Primavera di calcio femminile è riservato alle 23 società che hanno acquisito il titolo sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile per la stagione sportiva 2019/2020 e si articola in tre fasi successive:

1. Gironi eliminatori (gare di andata e ritorno);

2. Quarti di finale (gare di andata e ritorno);

3. Fase finale a 4 (semifinali e finale per il primo e secondo posto in gara unica).

Gironi eliminatori. Le 23 società iscritte ed appartenenti ai campionati di Serie A e Serie B sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica, in due gironi e si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno. Al termine della prima fase del campionato, le squadre classificate nelle prime quattro posizioni di ciascun girone accedono ai quarti di finale.



Al termine dei quarti di finale, si svolgerà la fase finale a 4, con le semifinali, la finale per il terzo e quarto posto e la finale per il primo e secondo posto che si disputeranno in gara unica su campo neutro.

Nelle gare della fase finale a 4, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore.



Calendario girone 1 (clicca qui)

Calendario Girone 2 (clicca qui)