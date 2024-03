GRASSROOTS AWARDS 2023/2024

Abruzzo

Candidature Abruzzo da far pervenire entro il 15 Aprile 2024

lunedì 25 marzo 2024

Anche quest’anno il Settore Giovanile e Scolastico ha previsto un particolare riconoscimento per l’eccezionale lavoro svolto dalle Società e dai singoli soggetti che svolgono attività nello sviluppo del calcio giovanile di base. A partire da questa nuova edizione dei “Grassroots Awards” sarà possibile proporre le vostre candidature per le seguenti 10 categorie:

Miglior Grassroots Club: un club giovanile o dilettantistico che svolge un incredibile lavoro nell’ambito del calcio di base; Miglior progetto su Calcio e Partecipazione: un eccezionale progetto innovativo che incrementi le occasioni e le opportunità per giocare a calcio e che coinvolga target differenti nelle attività previste; Miglior Progetto su Calcio e Disabilità: un eccezionale progetto sul tema dell’inclusione dei giovani con disabilità attraverso il calcio, promosso da un’associazione, dal Coordinamento Federale, da un club o individualmente da soggetti e agenzie educative; Miglior Progetto Educativo: un eccezionale progetto educativo che sia indirizzato agli attori principali del mondo del calcio giovanile: giocatori, allenatori, volontari, genitori, arbitri. L’iniziativa promuove l’innovazione e valori essenziali come il fair play e la sportività contribuendo a sviluppare un ambiente positivo nel mondo del calcio giovanile. Miglior progetto di Sviluppo Calcio a 5: un eccezionale progetto che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell’innovazione del Calcio a 5 giovanile; Miglior progetto di Sviluppo Calcio Femminile: un eccezionale progetto che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell’innovazione del Calcio Femminile giovanile; Miglior progetto di Sviluppo Calcio nella Scuola: un eccezionale progetto che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell’innovazione del Calcio nelle Scuole di ogni ordine e grado promosso da Istituti Scolastici o Club che svolgono attività giovanile; Premio Green Card: uno straordinario gesto di Fair Play compiuto da giovani calciatori, giovani calciatrici o tecnici che si è contraddistinto per lealtà e correttezza; Premio Empowerment femminile: dedicato alla parità di genere. Un eccezionale lavoro svolto da una donna (calciatrice/allenatrice/dirigente) che abbia contribuito a generare valore e crescita per il mondo calcistico giovanile; Premio Grassroots Leader: un individuo che ha svolto un eccezionale lavoro di volontariato nel calcio di base che abbia ottenuto rilevanti risultati nello sviluppo e nell’innovazione del Calcio giovanile.

I vincitori delle prime 4 categorie saranno segnalati alla UEFA nell’ambito del riconoscimento a livello delle 55 federazioni aderenti agli UEFA Grassroots Awards, mentre i vincitori di ciascuna delle 10 categorie saranno premiati in occasione della cerimonia “SGS AWARDS” che si terrà il giorno 14 Giugno 2024 a Coverciano in occasione del prossimo Grassroots Festival: un modo per ringraziare e riconoscere anche lo stesso coordinamento regionale SGS per l’inestimabile lavoro che state svolgendo sul territorio.

A tal proposito si richiede alle società interessate, di inviare una descrizione (in formato Word), le motivazioni che sostengono (in formato word) le candidature comprensive del materiale foto e video ed una breve presentazione in Powerpoint/PDF.

Vi chiediamo di inviare tutto il materiale raccolto al seguente indirizzo di posta elettronica:

abruzzo.sgs@figc.it

Le proposte dovranno pervenire tassativamente entro il 15 Aprile 2024.

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete scrivere all'indirizzo email abruzzo.sgs@figc.it