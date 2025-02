WORKSHOP TECNICO - Il Futsal nell'Evolution Programme

domenica 9 febbraio 2025

🚨 Workshop Tecnico Futsal 🚨



Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Molise, è felice di invitarvi ad un evento imperdibile per tutti i tecnici, dirigenti e appassionati di Futsal e Calcio! ⚽️🔥



📅 Data: Venerdì 21 Febbraio

🕖 Orario: Dalle 19:00

📍 Location: In presenza, presso la sala Consiliare della FIGC Molise, in Via A. De Gasperi, Ripalimosani (CB)



👉 Un'opportunità unica per approfondire la tematica del futsal nel settore giovanile e scoprire come applicare il futsal nel calcio per sviluppare nuove tecniche e migliorare le performance dei tuoi atleti!



L'evento è organizzato in collaborazione con la società AST @chaminadecampobasso



Non perdere l’occasione di aggiornarti e partecipare a quest'iniziativa!



Vi aspettiamo!