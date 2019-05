Campionati Studenteschi

Festeggiano il Liceo Cavalieri e l'Istituto Montale

domenica 19 maggio 2019

Dopo cinque giorni e ben 142 gare, con circa settecento tra ragazzi e ragazze coinvolte, si sono concluse le fasi nazionali dei Campionati Studenteschi 2018/2019 disputate a Giulianova. Un appuntamento didattico-sportivo che solo nel corso delle finali impegna sessanta istituti scolastici rappresentanti di tutte le regioni italiane.

A trionfare nella categoria Allievi i ragazzi del Liceo Cavalieri di Verbania, che dopo aver superato il turno preliminare, nei quarti di finale hanno avuto la meglio sulla Basilicata, in semifinale la Puglia e nella finalissima il Veneto, al termine di una gara combattuta terminata 6-4 per i piemontesi.

Medesimo percorso per le giovani studentesse dell'Istituto Montale di Genova: battute le Marche nei quarti, il Trentino Alto Adige in una non facile semifinale e l'Umbria nella partita valida per il successo finale.

