Under 17 Femminile

Sono 71 le società che nella stagione 2019-2020 hanno aderito alla manifestazione promossa dal Settore Giovanile e Scolastico

venerdì 4 ottobre 2019

Partirà ufficialmente sabato 5 ottobre l’edizione 2019-2020 del Campionato Under 17 Femminile, la manifestazione istituita due anni fa dal Settore Giovanile e Scolastico per favorire la crescita e la valorizzazione del movimento femminile giovanile.

Oltre 70 i club che hanno aderito alla competizione vinta nel 2018-2019 dalla Juventus nel corso della fase nazionale disputata in Emilia Romagna, dopo gli altri appuntamenti che hanno accompagnato le giovani atlete durante l’intera stagione sportiva.

Anche per quest’anno il Campionato seguirà il format delle attività organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico e si articolerà attraverso una prima fase territoriale, definita in base alla dislocazione geografica delle squadre partecipanti, le successive tappe interregionali che decreteranno le quattro finaliste che si giocheranno il titolo in palio.

Domani in campo le 12 formazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, inserite nel gruppo 7. Nelle prossime settimane saranno definiti gli altri raggruppamenti, con i relativi calendari.

Tutte le informazioni sul Campionato sono disponibili sul portale dedicato www.u17femminile.it.