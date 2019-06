La finale scudetto in programma sabato 15 giugno alle 20.30 a Ravenna

martedì 11 giugno 2019

Terza giornata di gare delle finali nazionali giovanili riservata al Campionato Under 16 di Serie A e B. In campo, a contendersi l'accesso alla sfida scudetto, Empoli, Benevento, Inter e Juventus. Toscani e campani si affronteranno alle 17.30 allo Savignano sul Rubicone, mentre alle 20.30 sarà il turno del derby d'Italia tra i bianconeri e i campioni in carica nerazzurri.

Il focus sulle semifinaliste:

INTER

I nerazzurri sono la squadra da battere. Lo scudetto che hanno sul petto è quello del campionato Under 15 vinto lo scorso anno e in più nel 2018 hanno messo in bacheca anche la Supercoppa. Ad allenarli è Gabriele Bonacina che a sua volta, sempre nella passata stagione, ha vinto il campionato Under 16 e quello scudetto ora è sulle maglie degli Under 17. L’Inter ha chiuso la fase a gironi conquistando la vetta del Gruppo B con 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, segnando 44 reti e subendone 17. Nei quarti di finale ha dovuto davvero sudarsela contro il Milan, eliminato solo con due pareggi. Formazione tipo: Gerardi, Zanotti, Peruchetti, De Milato, Lonati, Cepele, Casadei, Fabbian, Magazzù, Peschetola, Gnonto.

JUVENTUS

I bianconeri, se batteranno l’Inter in semifinale, saranno i più seri candidati alla vittoria del campionato. Lo scorso anno persero in finale proprio contro i nerazzurri, ma su quel 5-0 pesarono come un macigno le note polemiche legate alla festa negli spogliatoi successiva alla semifinale contro il Napoli. Quest’anno l’atteggiamento sarà sicuramente diverso e le armi in più sono il portiere Senko e il fenomeno Chibozo. In panchina Paolo Beruatto: ex giocatore di Serie A, allenatore in Lega Pro e nelle giovanili di Lazio e Sampdoria (scudettato nel 2012 con gli Allievi Nazionali), è alla sua prima stagione in bianconero. Formazione tipo: Senko, Mulazzi, Turicchia, Salducco, Fiumanò, Saio, Chibozo , Omic, Bonetti, Miretti, Giorgi.

EMPOLI

I toscani sono la grande sorpresa di questa post season. Quarti nel Girone A con 11 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, nei playoff hanno ottenuto un percorso netto eliminando il più quotato Frosinone in trasferta al primo turno, la Sampdoria con un netto 4-0 nel secondo, e addirittura la Roma (capolista del Girone C) nei quarti vincendo sia all’andata che al ritorno. Imprese che hanno fatto conquistare agli azzurri l’etichetta di ammazza grandi. A guidarli è Antonio Buscè, ex giocatore in Serie A con le maglie di Empoli e Bologna e tecnico delle giovanili empolesi dal 2013. Formazione tipo: Biagini, Rocchetti, Rizza, Degli Innocenti, Fontanarosa, Morelli, Rossi, Fazzini, Cassai, Baldanzi, Belluomini.

BENEVENTO

I sanniti, dopo un girone d’andata pressoché perfetto, hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto del Gruppo C. Nei playoff sono partiti dai quarti di finale dove hanno eliminato il Sassuolo pareggiando all’andata e imponendosi per 2-1 in casa al ritorno. In stagione il punto di forza è stato di certo il tridente d’attacco, uno dei più prolifici dell’intero campionato, formato da Giampaolo, Agnello e Olimpio. Quest’ultimo sarà il giocatore delle Final Four con il ranking de La Giovane Italia più alto: terzo classificato dietro gli atalantini Rosa e Zuccon. L’allenatore è Alessandro Formisano, al suo terzo anno alla guida degli Under 16 del Benevento. Formazione tipo: Diglio, Bracale, Gentile, Moccia, Talia, Barilotti, Strazzullo, Citarella, Giampaolo, Agnello, Olimpio.