Formazione

I giovani coinvolti hanno incontrato la Nazionale Paralimpica di Scherma

domenica 8 settembre 2019

Sono terminati ieri, sabato 7 settembre, i due stage tecnico-formativi organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico e riservati ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nei programmi di sviluppo Futsal+16 e Calcio+15 Femminile. Nel corso della sei giorni di lavoro, che ha avuto luogo presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia, le 36 giovani calciatrici, selezionate grazie al progetto finalizzato alla crescita del movimento giovanile femminile, e i 15 ragazzi individuati nelle società di Calcio a 5 del territorio, sono stati impegnati in addestramenti tecnici in campo e in attività formative in aula sotto la guida dello staff SGS.

Significativa, nelle ultime due giornate di stage, la presenza dei responsabili dei settori giovanili femminili dei club di tutta Italia, ai quali sono stati illustrati il programma di attività mirate alla valorizzazione del calcio femminile e i Campionati U17 e U15 Femminili. Due competizioni giunte alla loro terza edizione che per la stagione 2019-2020 hanno già registrare la partecipazione di 71 e 143 società.

Tra le principali esperienze di carattere formativo ed educazionale, spicca senz'altro l'incontro con la Nazionale Paralimpica di Scherma in preparazione per i Campionati del Mondo 2019, che si disputeranno in Corea del Sud dal 17 al 23 settembre, validi per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo.