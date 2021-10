Calcio+15: Serenissime e Adriatica accedono alla finale del Torneo delle Selezioni Territoriali

SGS Femminile

Le due formazioni si qualificano alla fase finale in programma dal 29 Ottobre a Tirrenia

domenica 17 ottobre 2021

Prime due tappe del Torneo per le Selezioni Territoriali U15 Femminili e primi verdetti per l'Area Nord-Est e dell’Area Centro-Sud Adriatico. Ad aggiudicarsi l'accesso alla fase finale, dopo le gare di Sabato, le formazioni di Serenissime e Adriatica. Nel corso delle attività svolte a Martellago (VE) e ad Atri (TE), le giovani atlete, rappresentanti dei propri territori, si sono imposte rispettivamente sulle coetanee della Terre di Nord Est e Via Emilia, e di Safines e Apulo-Lucania

Serenissime e Adriatica si qualificano alla fase finale in programma dal 29 Ottobre all’1 Novembre a Tirrenia, in attesa dell'esito degli altri 4 raggruppamenti: oggi sarà il turno dell'Area Nord-Ovest, che a Caramagna Piemonte (CN) vedrà impegnate Taurinense, Ligurnova e Longobarda mentre la prima fase del torneo si concluderà la prossima settimana con le altre 3 tappe di Formia (LT), Cologno a Serio (BG) e Tirrenia (PI) che vedranno protagoniste le altre 9 Selezioni.

RISULTATI AREA NORD-EST

Serenissime – Terre di Nord Est 2-1

Via Emilia - Terre di Nord Est 2-0

Via Emilia - Serenissime 0-0 (4-6 dtr)

RISULTATI AREA CENTRO-SUD ADRIATICO

Safines - Adriatica 0-5

Apulo Lucania - Safines 1-1 (6-4 dtr)

Apulo Lucania – Adriatica 1-4





CLASSIFICHE

AREA NORD-EST

Serenissime* 4 punti

Via Emilia 4

Terre di Nord Est 0

AREA CENTRO-SUD ADRIATICO

Adriatica 6 punti

Apulo Lucania* 1

Safines 1

* Miglior classificata per esito dei tiri di rigore nel confronto diretto

FINALISTE

Serenissime

Adriatica