Carmiano Campione dell’edizione 2021 di Rete Refugee Teams

Rete

La formazione pugliese si aggiudica la Fase Nazionale del torneo disputata a Roma presso lo Stadio dei Marmi

martedì 28 settembre 2021

E’ la formazione di Carmiano ad aggiudicarsi l’edizione 2021 di Rete Refugee Teams. Dopo i piazzamenti negli anni passati, i ragazzi del centro di accoglienza pugliese trionfano nella Fase Nazionale del progetto sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’ANCI, la Fondazione Cittalia e il Servizio Centrale della Rete SAI, con il supporto dei partner Eni e Puma, rivolto ai minori stranieri accolti in Italia.

Nel corso della Fase Nazionale disputata allo Stadio dei Marmi, e parte integrante della Settimana Europea dello Sport, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Sport e Salute e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la squadra della provincia di Lecce ha avuto la meglio sui coetanei di Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Molise, Toscana e Campania, al termine di una due giorni di sport contraddistinti dal fair play e dall’inclusione.

Un risultato inseguito da diverse edizioni e conquistato dopo un torneo a cui hanno preso parte ben 93 squadre di tutto il territorio, formate dagli oltre 1.300 ragazzi coinvolti, e articolato in 18 tappe Regionali e 8 Fasi Interregionali. Decisiva, per i giovani di Carmiano, la sfida finale contro Marsala, vinta per 2-1, che ha decretato i successori di Trento nell’Albo d’Oro di una manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per le attività sociali della FIGC.

A premiare i vincitori della settima edizione di Rete, il Presidente della Federazione Gabriele Gravina e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. Presenti alla cerimonia anche il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, i Vice Presidenti SGS Simone Perrotta e Simone Alberici, il Presidente di Cittalia Matteo Biffoni, il Responsabile delle Relazioni Industriali di Eni Fabrizio Sbarra e il Vice Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Vito Borrelli.

CLASSIFICA FINALE 2021

1° Carmiano

2° Marsala

3° Bologna

4° Cerro a Volturno

5° Firenze

6° Asti

7° Raffadali

8° Alto Sannio