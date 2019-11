Under 15 serie A e B

lunedì 11 novembre 2019

Grande partita a Genova tra Sampdoria e Torino: i blucerchiati rallentano i granata in uno spettacolare 3-3. Ne approfittano le inseguitrici, con la Lazio che regola il Pisa 4-0 e il Genoa che supera i toscani dell’Empoli 3-2: i biancocelesti si portano a -1, i rossoblu a -2. Cambio in vetta nel girone B: il Cagliari trionfa sul Milan (3-2) e si porta a meno due dai rossoneri, ma ad approfittarne è l’Inter di Annoni. I nerazzurri vincono 2-1 contro il Brescia (altro gol del figlio d’arte Martins) e staccano i cugini in classifica con due lunghezze di vantaggio. Tre punti anche per il Bologna, in trasferta sulla Cremonese. Nel girone C impresa del Napoli che abbatte il Pescara con un 5-1 senza storia in Abruzzo. Il Delfino perde tutto: testa della classifica, miglior difesa e miglior attacco. Statistiche distrutte dalla splendida prestazione degli azzurri, nuovi padroni del girone. Vittoria fuori casa per il Frosinone, che si conferma terzo battendo il Benevento.