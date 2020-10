Progetto Rete

La squadra della Basilicata ha superato la fase interregionale contro Calabria e Campania

lunedì 5 ottobre 2020

Prima squadra a qualificarsi per la Final Four 2020. Un cammino tutto sommato agevole per la formazione di San Severino, che si appresta a vivere la sua prima Fase Nazionale di Rete!. I ragazzi lucani, guidati dallo staff del Settore Giovanile e Scolastico della Basilicata, dopo aver ottenuto il pass per la fase interregionale, hanno liquidato i coetanei di Campania e Calabria a suon di gol. Una tappa, quella disputata a Cosenza lo scorso 27 settembre, che ha visto i giovani di San Severino, superare i ragazzi degli Sprar di San Rufo (Salerno) e Squillace (Catanzaro) e guadagnare il meritato accesso alla finale. Ad attendere i lucani a Roma, il prossimo 11 ottobre, per una delle due semifinali, i campioni in carica di Trento, mentre nell'altra sfida, si giocheranno la qualificazione alla finalissima, i ragazzi di Carmiano e Mazzarino.