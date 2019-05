SGS femminile

Sabato e domenica in campo Milan, Atalanta, Pordenone e Condor Treviso

giovedì 2 maggio 2019

La Danone Nations Cup entra nel vivo: terminati i raggruppamenti regionali, disputati in tutto il territorio tra le formazioni partecipanti al Torneo U12 Femminile, prendono il via le Fasi Interregionali che determineranno le squadre finaliste dell'edizione 2018/2019.

Si parte sabato e domenica a Milano, con la prima delle quattro tappe che condurranno alla Fase Nazionale di Coverciano e, in seguito, alla Fase Internazionale in programma a ottobre a Barcellona. Nelle settimane successive, fino al termine del mese di maggio, gli raggruppamenti interregionali a Formia (11-22 maggio), Solomeo di Corciano (18-19 maggio) e Caramagna (25-26 maggio).

La Danone Nations Cup, la manifestazione sviluppata quattro anni fa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, grazie alla sinergia tra la FIGC e Danone, e riservata esclusivamente al calcio femminile, rappresenta una delle più importanti attività nell’ambito dello sviluppo del movimento femminile italiano. Un'iniziativa in costante crescita, soprattutto in termini di partecipazione, in grado di coinvolgere nella sua quarta edizione 80 formazioni, 12 in più della scorsa edizione, tra le quali spiccano ben 37 squadre di società professionistiche di Serie A, B e Lega Pro.

www.u12femminile.it

Leggi il Comunicato Ufficiale

IL PROGRAMMA DELLA DANONE NATIONS CUP 2018/2019

FASE INTERREGIONALE MILANO 4-5 MAGGIO 2019

Centro Sportivo Giacinto Facchetti

AC Milan

Atalanta BC

ASD Condor S.A. Treviso

Pordenone Calcio

FASE INTERREGIONALE FORMIA 11-12 MAGGIO 2019

Centro Preparazione Olimpica CONI

AS Roma

Foggia Calcio

US Città di Palermo

Campania/Calabria

FASE INTERREGIONALE PERUGIA 18-19 MAGGIO 2019

Centro Federale Territoriale Solomeo di Corciano

Emilia Romagna 1

Emilia Romagna 2

Abruzzo/Marche/Umbria

Livorno Calcio

FASE INTERREGIONALE CARAMAGNA (CN) 25-26 MAGGIO 2019

Centro Sportivo Comunale

UC Sampdoria

Genoa CFC

FC Juventus

Torino FC

FASE NAZIONALE FIRENZE 15-16 GIUGNO 2019

Centro Tecnico Federale - Coverciano

FASE INTERNAZIONALE BARCELLONA 8-13 OTTOBRE 2019

Estadio Cornellà-El Prat