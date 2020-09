Campionati Giovanili

Prenderanno il via anche le competizioni Under 17 e Under 15 di Serie C

mercoledì 30 settembre 2020

Dopo una prima giornata per il solo Campionato Under 17, le società di Serie A e Serie B torneranno a pieno regime con il via delle competizioni dedicate agli Under 16 e Under 15. I calendari dei due tornei saranno speculari come negli anni passati, con i gironi che varieranno sulla scia di quanto già visto in Under 17.

Per quanto riguarda il primo anno degli Allievi, subito un derby dall’importante peso specifico tra il Sassuolo e il Bologna, che lo scorso anno ha chiuso la stagione alle spalle della capolista Atalanta nel gruppo B. La Juventus che guidava la classifica dovrà invece affrontare il Parma, mentre l’altra squadra emiliana, la neopromossa Reggiana, riposerà. Le altre due gare avranno come protagoniste Lazio e Sampdoria, in una sfida dal sapore play-off, e Virtus Entella e Genoa, in un derby ligure da non fallire per partire con il piede giusto. Spezia - Cremonese e Pisa - Torino subiranno invece un rinvio a data da destinarsi.

Il Girone B, oltre al Bologna secondo, ha visto concludersi la manifestazione lo scorso anno con l’Atalanta al primo posto, la S.P.A.L. poco distante e a seguire Milan e Inter. La Dea dovrà subito ritrovare ritmo contro i rivali di sempre del Brescia, mentre gli estensi di Claudio Rivalta affronteranno i pari età della neopromossa Monza. Sfida al Veneto per le milanesi, con i rossoneri che ospiteranno il Cittadella e i nerazzurri impegnati contro l’Hellas Verona. Chiudono la giornata il derby tra il L.R. Vicenza e il Venezia e le sfide Udinese - Cagliari e Chievo Verona - Pordenone.

Nel girone C sarà ancora la Roma, in testa al momento del blocco delle attività, la favorita numero uno. La classe ‘05 proseguirà il proprio percorso con Tugberk Tanrivermis, promosso dopo i successi in Under 15 (clicca qui per vedere la sua intervista su #Backstage), affrontando alla prima giornata la nuova arrivata Reggina. Osservate speciali per i giallorossi saranno certamente il Napoli e la Fiorentina, entrambe al secondo posto lo scorso anno nei Gironi C e A. Se la Viola di Daniele Galloppa (clicca qui per vedere la sua intervista su #Backstage) dovrà attendere la prossima settimana per il debutto, visto il rinvio della gara contro il Frosinone, gli azzurri partiranno in trasferta nel derby contro la Salernitana. Anche l’Empoli, l’altra toscana arrivata dal Girone A, comincerà fuori casa affrontando il Benevento. Le altre due gare vedranno protagoniste Cosenza e Ascoli da un lato e Delfino Pescara e Crotone dall’altro.

Nella categoria dei Giovanissimi c’erano sostanziali differenze nella griglia finale del Girone A: Genoa e Torino stavano gareggiando per il primo posto, con Lazio e Sampdoria staccate e la Juventus in lotta per un posto ai play-off. Le due genovesi saranno attese da un inizio tutt’altro che alla portata, con i rossoblu impegnati nel derby con la Virtus Entella e i doriani attesi dal match contro la Lazio. I granata saranno invece in trasferta a Pisa, mentre la Vecchia Signora ospiterà il Parma. Conclude la giornata il match regionale tra Bologna e Sassuolo, con Spezia - Cremonese posticipata.

Nel Girone B, prima del lockdown, il derby tra Inter e Milan era più vivo che mai, con le due squadre separate in testa da 3 punti. Alle loro spalle un ottimo Cagliari e un combattivo Bologna hanno cercato fino alla fine di rimanere attaccate alla cima. L'avvio di stagione vedrà i nerazzurri in trasferta a Verona contro l’Hellas e i rossoneri impegnati contro il Cittadella, mentre i sardi saranno ospiti dell'Udinese. Il programma prevede due derby tra L.R. Vicenza e Venezia e Brescia e Atalanta, con Chievo Verona - Pordenone e S.P.A.L. - Monza a chiudere la settimana.

Nel Girone C c’erano quattro squadre in 6 punti: Napoli capolista, Frosinone a una lunghezza e Roma e Pescara leggermente più indietro. Subito un derby per gli azzurri contro la Salernitana, mentre i ciociari non giocheranno nel weekend a causa del rinvio della partita contro la Fiorentina. Per i giallorossi e gli abruzzesi previsti i match calabri contro Reggina e Crotone, mentre l’altra formazione della punta della penisola, il Cosenza, giocherà contro l’Ascoli. Chiude il girone l’esordio nel Girone C dell’Empoli in casa del Benevento.