Progetto Rete

I ragazzi dello Sprar pugliese si sono aggiudicati la tappa interregionale di Noicattaro

mercoledì 12 giugno 2019

Era dalla seconda edizione di Rete! che una formazione proveniente dalla Puglia, storicamente seconda solo alla Sicilia in termini di partecipazione al Progetto, non si qualificava alla fase nazionale. E' stato grazie alla squadra dello Sprar di Carmiano, che si è aggiudicata la tappa interregionale disputata presso il Centro Federale Territoriale di Noicattaro, che nel 2019, una delle regioni da sempre protagoniste di Rete!, potrà giocarsi il successo finale del torneo.

A occuparsi dei ragazzi accolti nella struttura, la Cooperativa Sociale Rinascita, fondata nel 1999 che opera nell’ambito dei servizi di solidarietà e integrazione impegnandosi per favorire lo sviluppo del territorio attraverso interventi sociali. "Il nostro riferimento è sempre stato ed è la persona nella sua unicità, il suo diritto-dovere a realizzarsi, ricordando che ognuno è impegnato a favorire che ciò accada per sé e per gli altri" - recita la presentazione della Cooperativa promuove opportunità occupazionali e di relazione attraverso attenzione alla persona, partecipazione democratica, sviluppo e valorizzazione delle competenze, qualità dei servizi, ascolto e dialogo e trasparenza delle azioni. Valori che ne contraddistinguono le modalità operative caratterizzate da un'offerta di interventi innovativi nell’ambito dei servizi alla persona, dalla progettazione alla realizzazione, grazie ad una costante attenzione ai mutamenti della società e alla formazione permanente del personale.

In questo contesto, come ogni anno dal 2015, si inserisce il Progetto Rete!, accolto con grande entusiasmo da ragazzi e operatori e portato avanti grazie al supporto del Coordinamento Regionale SGS della Puglia, assieme agli altri Sprar del territoriali partecipanti. Ciò che differenzia la regione pugliese da molte altre realtà è proprio l'impostazione del lavoro su Rete!: una condivisione di intenti attraverso incontri e approfondimenti e, laddove possibile, la proposizione di un'attività tecnica congiunta tra strutture di diversi Comuni.

Entrando nello specifico della parte più competitiva del Progetto, la formazione di Carmiano, opposta alle squadre conterranee e alle compagini rappresentanti di Basilicata e Molise, ha dimostrato sul campo le proprie qualità, chiudendo al primo posto la due giorni di gare di Noicattaro. Il successo della tappa interregionale permetterà ai ragazzi guidati dal mister Hassane di raggiungere Corticella e di avere l'opportunità di giocarsi la vittoria finale.