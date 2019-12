SGS

Iniziativa realizzata in sinergia tra Sgs Campania e Comune di Napoli

sabato 21 dicembre 2019

Una giornata speciale per cinquanta giovani atleti allo Stadio San Paolo di Napoli, grazie al progetto formativo denominato "Fan School - Lezioni di tifo corretto, rispetto e senso civico allo stadio".

L'iniziativa, promossa dall'assessorato allo sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico FIGC Campania, nasce con lo scopo di incoraggiare comportamenti decorosi nei luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi, in modo da favorire anche nei più giovani una nuova consapevolezza e un maggior senso di responsabilità.

Il progetto è stato inaugurato venerdì 20 dicembre con la partecipazione dei ragazzi del CFT di Casalnuovo di Napoli, che hanno potuto visitare in maniera approfondita il celebre stadio di Fuorigrotta, recentemente ristrutturato, dalle panchine sul campo di gioco agli spogliatoi, dall'area stampa "mixed zone" fino alla Tribuna Stampa.

A far da guida ai giovani atleti, particolarmente entusiasti e raggianti per l'occasione, l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, il Coordinatore regionale FIGC SGS Campania, Giuseppe Madonna, lo Psicologo regionale SGS, Gianluca Raffone e i tecnici federali Paolo Pazzi, Francesco Saverio Stanco e Paride Piro.

Al termine della visita i ragazzi si sono riuniti in tribuna autorità per un incontro formativo-didattico sul "tifo corretto".

Gianluca Raffone ha sottolineato il valore del senso civico attraverso l'osservanza di regole di condotta che non devono mai essere dimenticate, soprattutto in occasione di manifestazioni sportive.

L'assessore Borriello si è soffermato in particolare sul ruolo dello stadio come catalizzatore di emozioni, strettamente legate al tifo, che per questo motivo merita rispetto e cura da parte di coloro che hanno la fortuna di entrarci.

Giuseppe Madonna ha ricordato inoltre ai ragazzi che la fede calcistica e la passione per la propria squadra del cuore non devono mai trasformarsi in alibi per comportamenti incivili e irrispettosi, che nulla hanno a che fare con lo sport.

Il progetto "Fan School", in programma fino al 20 marzo 2020, prevede il coinvolgimento di centinaia di giovani calciatori tra i 7 e i 12 anni, tesserati con Scuole Calcio di Napoli e Provincia affiliate alla FIGC.

I partecipanti saranno individuati sulla base delle richieste pervenute al Coordinamento regionale SGS FIGC Campania, in seguito alla pubblicazione di un apposito avviso.