Grande successo per il Grassroots Challenge: oltre 1.500 le squadre coinvolte nelle categorie Pulcini, U13 e U12 Femminile

Protagoniste della kermesse le formazioni siciliane, che hanno conquistato il primato in diverse delle sfide affrontate

giovedì 1 luglio 2021

Grande partecipazione da parte delle società sportive di calcio di base e di calcio femminile al “Grassroots Challenge”, la competizione sportiva a distanza che ha coinvolto gli atleti e le atlete delle categorie Pulcini, Under 13 ed Under 12 Femminile in quattro sfide di carattere tecnico: “Il Guado”, “I Muri”, “La Trappola”, Il Giro del Mondo”.

Oltre 1.500 le squadre coinvolte, di cui circa 700 nella categoria Pulcini, oltre 650 nella categoria Esordienti U13 e 90 nella categoria U12 Femminile che hanno avuto l’opportunità di mettere a frutto quanto appreso durante il periodo di attività sviluppata in forma individuale nelle sessioni di allenamento che si sono potute svolgere durante questa stagione sportiva.

Una partecipazione attiva in tutte le regioni italiane, con una menzione particolare per Sicilia, che ha ottenuto il primato ed altre posizioni di riguardo con le proprie Società nelle categorie Pulcini ed Esordienti U13, mentre per la categoria U12 Femminile – Danone Nations Cup le prime tre posizioni sono state raggiunte da Club di diverse Regioni (Lombardia, Toscana e Veneto).

Di seguito le prime 3 posizioni di ciascuna categoria, che si aggiudicano il primato a livello nazionale, ottenuto grazie ai record personali e con unti ottenuti nelle singole challenge, ai like ricevuti dagli altri club partecipanti e dalla partecipazione del club nella votazione delle sfide degli altri club.

I record ottenuti, in particolare quelli registrati dalle società meglio classificate, sono stati certificati e validati sul campo direttamente dai Tecnici Federali incaricati, presenti nel Territorio che hano effettuato una visita ad hoc per validare il Record e celebrare la Società.

Categoria UNDER 12 FEMMINILE – DANONE NATIONS CUP:

1° classificato UESSE SARNICO 1908 (Lombardia)

2° classificato FLORENTIA SANGIMIGNANO (Toscana)

3° classificato USD MAERNE (Veneto)

Categoria PULCINI:

1° classificato ASD TIEFFE CLUB (Sicilia)

2° classificato ASD ACCADEMIA SPORT TRAPANI (Sicilia)

3° classificato ASD ALGHERO (Sardegna)

Categoria UNDER 13

1° classificato PALERMO ASD (Sicilia)

2° classificato CIAKULLI CALCIO (Sicilia)

3° classificato ASD TIEFFE CLUB (Sicilia)

Le prime 3 squadre classificate nella graduatoria finale a livello nazionale di ciascuna categoria, riceveranno 20 Kit sportivi della FIGC (ogni kit composto da Sacchetto Allenamento FIGC, Maglia, Pantaloncini, Calzettoni, e Gadget FIGC come MiniBall FIGC, Cappello FIGC)