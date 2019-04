Progetto Rete

Sede della Fase Interregionale in programma il 14 e 15 aprile il CFT di Quarto Oggiaro

venerdì 12 aprile 2019

Dopo le tappe di Gela e Palermo, che hanno determinato le due prime finaliste di Rete! 2019, la manifestazione di carattere sociale rivolta ai giovani minori residenti nei progetti Sprar/Siproimi, arriva a Milano per la terza Fase Interregionale. A scendere in campo, le formazioni rappresentanti delle strutture di Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Liguria, che sul campo del Centro Federale Territoriale di Quarto Oggiaro, daranno vita a due giornate di sport all'insegna dell'inclusione e dell'integrazione.

Tra le formazioni coinvolte, i campioni in carica di Lodi, che nel 2018 hanno ottenuto il primo posto nel torneo, che schiererà due squadre, e le compagini di Cremona, Trento, Bologna e Savona, alla sua prima partecipazione al Progetto Rete!.

Il 28 e 19 aprile il torneo si sposterà a Casalnuovo di Napoli, per la Fase Interregionale che coinvolgerà gli Sprar di Campania, Calabria, Molise e Umbria; successivamente sarà il turno di Noicattaro (4-5 maggio), con le formazioni di Puglia e Basilicata. Ultimati i raggruppamenti territoriali, le sei formazioni finaliste, si sfideranno presso il CFT di Corticella (BO) per l’atto finale della manifestazione. Nell’occasione, tutti i partecipanti potranno assistere alla gara Italia-Polonia, valida per il Campionato Europeo Under 21.