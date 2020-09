Progetto Rete

La squadra molisana affronterà la vincente del girone pugliese nello scontro diretto valido per la Finale Nazionale

giovedì 10 settembre 2020

Si è conclusa con la vittoria dei ragazzi del Centro Siproimi di Casacalenda la prima tappa territoriale del Progetto Rete!, l’iniziativa sociale sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per favorire i processi di inclusione e integrazione attraverso il calcio.

Al termine della giornata di gioco, che ha avuto luogo a Roma presso il centro sportivo del Tor di Quinto, la formazione molisana ha avuto la meglio sui corregionali di Cerro a Volturno, Ripabottoni e Campobasso, conquistando l’accesso alla Fase Interregionale che la vedrà impegnata contro la vincente del girone pugliese. In palio, nello scontro diretto che si disputerà entro la fine di settembre a Ruvo di Puglia, il pass per la Final Four in programma a ottobre.

L’evento odierno rappresenta il primo appuntamento di gioco nell’ottica di una ripartenza dell’attività sportiva giovanile e, nello specifico, la ripresa del percorso avviato con i giovani stranieri accolti tutto il territorio all’interno del Sistema Siproimi all’inizio della stagione 2019-2020.

Nelle prossime settimane sono infatti in programma le altre tappe territoriali: a Viggiano (19 settembre), scenderanno in campo le formazioni della Basilicata, a Ceglie Messapica (21 settembre), sarà il turno della Puglia, a Bologna (23 settembre), si affronteranno le squadre di Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige e Toscana, a Milano, toccherà alla Lombardia, a Palermo saranno impegnate le compagini siciliane, a Cosenza (27 settembre) spetterà ai ragazzi di Calabria e Campania giocarsi l’accesso alla successiva fase di gioco.

Altri sette appuntamenti che determineranno le formazioni qualificate alle tappe interregionali valide per l’accesso alla Fase Nazionale di Roma, atto conclusivo di un progetto che nel corso della stagione ha coinvolto oltre 500 minori stranieri in tutto il territorio.