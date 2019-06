CFT

Battuti in finale i coetanei di Gassino Torinese

domenica 9 giugno 2019

Seconda vittoria consecutiva per un Centro Federale Territoriale della Lombardia. Dopo il successo dello scorso anno ottenuto dai ragazzi di San Fermo della Battaglia, nella due giorni di gare andata in scena presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia, è stata la formazione di Cologno al Serio ad aggiudicarsi la vittoria finale.

Nella finale valida per il primo e secondo posto, i giovani Under 14 del CFT bergamasco, hanno avuto la meglio sui coetanei di Gassino Torinese, qualificati alla sfida per la vittoria del torneo, grazie al piazzamento maturato nelle gare di ieri contro le altre squadre partecipanti - Ruvo di Puglia, Recanati e Palermo, classificata terza, quarta e quinta al termine del triangolare finale.

Si conclude così la seconda edizione del Torneo di Sviluppo Territoriale, l'iniziativa sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico, grazie al supporto di Ferrero attraverso il progetto Kinder+Sport, e riservata alle formazioni U14 maschili delle 50 strutture territoriali avviate in Italia dal 2015.

Una manifestazione che ha complessivamente coinvolto 700 giovani atleti e circa 120 tecnici, articolata attraverso delle fasi preliminari, le successive tappe interregionali e il raggruppamento nazionale disputato dal 6 al 9 giugno in Toscana.

Nel corso della tre giorni di attività, spazio anche a incontri di carattere formativo, organizzativo ed educativo che hanno coinvolto gli staff dei CFT, i Coordinatori regionali SGS e la delegazione SGS Nazionale presente a Tirrenia.