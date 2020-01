Under 14 Pro

La Roma a -3 dai biancocelesti, Empoli staccata di 6 lunghezze dai viola. Juve e Toro a prime a pari merito nel proprio gruppo

mercoledì 22 gennaio 2020

Prosegue la fase regionale del Campionato Under14 Pro, che vede settantacinque squadre divise in sette gironi: primo obiettivo l’accesso alla fase interregionale, ultimo step prima della Final Four che decreterà la prima storica vincitrice della competizione. Ogni gruppo qualifica un numero determinato di partecipanti alla fase successiva, tranne quello della Calabria: le prime due classificate del girone 1, ancora in fase di organizzazione, affronteranno in un triangolare l’SSC Napoli per stabilire la formazione che verrà ammessa all’interregionale.

Tutti avviati gli altri gruppi, con il girone d’andata da poco terminato. Il gruppo Abruzzo-Marche-Lazio-Umbria vede in testa la Lazio, prima a punteggio pieno con otto vittorie in altrettante gare. A tre punti di distanza la Roma, con una sola sconfitta proprio contro i cugini biancocelesti. Al momento prima esclusa dalla fase successiva il Perugia, distante tre punti dai giallorossi.

Due squadre ammesse all’Interregionale anche per il girone Toscana: sei punti di vantaggio della Fiorentina sull’Empoli secondo, seguito a stretto giro dalla seconda squadra della Viola e dal Livorno. Leggermente più delineato il gruppo Emilia-Romagna che qualifica tre squadre: appaiate in testa Bologna (con una partita da recuperare) e Sassuolo, terzo il Parma equidistante dalla vetta e dalla Reggio Audace quarta (5 punti).

Nel gruppo Veneto-Friuli testa solitaria per il Pordenone, che ha cinque punti di vantaggio sul secondo posto. Proprio per l’ultimo slot che permette l’accesso all’Interregionale è vera e propria bagarre: sette squadre in sei punti che si giocheranno tutto nelle girone di ritorno. Tre posti per tredici squadre nel gruppo Lombardia, dominato dall’Inter imbattuta e a punteggio pieno. A tre punti dai nerazzurri l’Atalanta, sconfitta solo dalla capolista e a +5 sul Monza terzo: al momento fuori dai giochi il Milan distante quattro punti dai brianzoli. Stesso destino al momento per Sampdoria e Genoa, quarta e quinta nel gruppo Piemonte-Liguria che qualifica due squadre.

Primato condiviso da Torino e Juventus, con il Novara terzo ad un solo punto di distanza. A completare il quadro delle sedici squadre che parteciperanno all’Interregionale il Cagliari, per questioni logistiche ammesso di diritto alla seconda fase.

Tutti i risultati, le classifiche e i calendari sono disponibili sul sito dedicato della manifestazione: accedi al portale