Playmakers: partito ufficialmente il progetto UEFA-Disney sviluppato con la FIGC per favorire il calcio tra le bambine

SGS Femminile

Playmakers utilizza un approccio narrativo innovativo con i personaggi Disney più amati per aiutare sempre più bambine a guardare all’esercizio fisico come ad un’attività divertente e coinvolgente

mercoledì 16 giugno 2021

Ha ufficialmente preso il via Playmakers, il programma rivoluzionario promosso dalla UEFA e organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio basato sull’amore e la passione per questo sport, rivolto alle giovani dai 5 agli 8 anni che attualmente non giocano a calcio.

Dopo la presentazione dello scorso maggio, finalmente nelle prime regioni italiane - Calabria, Campania, Basilicata e Piemonte - è partita l’attività in campo, che ha coinvolto decine di bambine del territorio.

A differenza degli approcci tradizionali, le sessioni di allenamento Playmakers seguono la narrazione di cartoni animati di successo mondiale come Frozen II di Disney e Gli Incredibili di Disney e Pixar 2. Muniti del materiale sportivo necessario, gli allenatori, opportunamente formati, incoraggiano le partecipanti a interpretare i ruoli di personaggi Disney più famosi, come Elastigirl, Elsa e Anna, che danno vita alle scene d'azione dei film attraverso il movimento, il lavoro di squadra e l’immaginazione.

Nelle prossime settimane, il programma prenderà il via in tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di raggiungere più giovani possibili, attraverso una proposta innovativa e funzionale alla diffusione del calcio tra le bambine.

Maggiori info sui siti:

http://www.uefa.com/playmakers



http://www.figc.it/it/giovani/femminile/playmakers