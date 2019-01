Responsabilità Sociale

Ad accompagnare i ragazzi, gli operatori delle strutture e lo staff SGS della Lomnardia

sabato 19 gennaio 2019

Giornata di festa per i ragazzi accolti nei centri Sprar della Lombardia che hanno aderito alla quinta edizione del Progetto Rete!. I giovani atleti saranno sugli spalti di San Siro in occasione della gara di Serie A tra Inter e Sassuolo in programma stasera.

L'iniziativa, promossa dal Coordinamento SGS della regione lombarda, rientra all'interno delle attività di responsabilità sociale avviate con Rete!, un progetto finalizzato a favorire l'integrazione e l'inclusione attraverso lo sport e agli aspetti ad esso connessi.

Rete! si articola infatti con attività di carattere tecnico ed educativo svolte direttamente presso le strutture partecipanti, e culminerà, come ogni anno, con lo svolgimento della fase nazionale prevista per giugno 2019.