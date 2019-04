Progetto Rete

I campani si qualificano alla Fase Nazionale in programma a giugno a Bologna

lunedì 29 aprile 2019

E' la formazione formata dai ragazzi degli Sprar del beneventano la quarta finalista del Progetto Rete! 2019. I giovani campani, impegnati nella tappa interregionale in programma il 28 e 19 aprile presso il Centro Federale Territoriale di Casalnuovo di Napoli, si sono imposti sui coetanei accolti presso le altre strutture campane, oltre a quelle di Umbria e Molise, che hanno aderito alla quinta edizione del progetto sviluppato dalla FIGC grazie al supporto di Eni e Puma. A scendere in campo, circa 100 ragazzi, attualmente accolti negli Sprar di Lacedonia, San Rufo, Amelia, Ferentillo, Cerro a Volturno e Benevento e dintorni, che sotto la guida dei tecnici del Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, sono stati impegnati in due intense giornate di gare, che hanno seguito un format di gioco finalizzato a far disputare ai partecipanti un adeguato numero di partite. Al termine delle varie fasi eliminatorie è la squadra sannita a festeggiare, per il secondo anno consecutivo, l'accesso alla finale dove, in attesa della prossima tappa in programma il 4 e 5 maggio a Noicattaro, affronterà le formazioni di Caltanissetta, Trento e Milazzo.

FASE INTERREGIONALE NAPOLI 28-29 APRILE 2019

1° TURNO

Girone all’italiana con gare uniche. La prima classificata accede alle semifinali.

Le restanti formazioni si affrontano nei play-off in base ai piazzamenti finali:

2°vs7° - 3°vs6° - 4°vs5°

PARTECIPANTI

Amelia

Ferentillo

Lacedonia

Cerro a Volturno

San Rufo

Altosannio1 (assente al 1° turno)

Altosannio2 (assente al 1° turno)

RISULTATI

Amelia - San Rufo 1-2

Cerro V. - Lacedonia 0-1

Ferentillo - Cerro V. 1-1

Lacedonia - Amelia 3-0

San Rufo - Ferentillo 1-3

Cerro V. - Amelia 2-1

Ferentillo - Amelia 4-1

Lacedonia - San Rufo 5-1

San Rufo - Cerro V. 0-5

Ferentillo - Lacedonia 1-1

CLASSIFICA PARZIALE

Lacedonia 10

Ferentillo 8

Cerro V. 7

San Rufo 3

Amelia 0

Altosannio1 0

Altosannio2 0

2° TURNO

Play-off in gara unica. Le vincenti accedono alle semifinali.

Le perdenti si affrontano in un triangolare per definire la classifica dal 5° al 7° posto.

Ferentillo - Altosannio1 1-3

Cerro V. - Altosannio2 4-2

San Rufo - Amelia 0-2

3° TURNO

Semifinali in gara unica tra le vincenti dei play-off e la prima classificata del 1° turno.

Triangolare con gare uniche per le perdenti dei play-off.

SEMIFINALI

Lacedonia - Cerro V. 3-3 (7-4 dcr)

Altosannio1 - Amelia 1-0

FINALE 1°-2° POSTO

Lacedonia - Altosannio1 0-3

FINALE 3°-4° POSTO

Amelia - Cerro V. 1-0

TRIANGOLARE 5°-7° POSTO

San Rufo - Altosannio2 0-1

Ferentillo - San Rufo 4-1

Altosannio2 - Ferentillo 2-0

CLASSIFICA TRIANGOLARE

Altosannio2 6

Ferentillo 3

San Rufo 0

CLASSIFICA FINALE

1° Altosannio1

2° Lacedonia

3° Amelia

4° Cerro a Volturno

5° Altosannio2

6° Ferentillo

7° San Rufo

FINALISTE 2019

Caltanissetta

Milazzo

Trento

Altosannio

CLASSIFICA FAIR PLAY

Lodi1 5 pt

Savona 4 pt

San Rufo 4 pt

Amelia 4 pt

Ferentillo 4 pt

Cerro a Volturno 3 pt

Cremona 3 pt

Trento 3 pt

Mazzarino 3 pt

Torretta 2 pt

Pozzallo 2 pt

Cammarata 2 pt

ALBO D'ORO

2015 Caltagirone

2016 Caltagirone

2017 Vizzini

2018 Lodi