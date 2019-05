Attività Scolastica

Nella finale per il primo posto, la formazione piemontese ha superato la Campania

venerdì 17 maggio 2019

Ragazze in Gioco

Si è conclusa con la vittoria del Piemonte, l'edizione 2018/2019 di Ragazze in Gioco, il progetto sportivo-didattico rivolto a tutti gli istituti scolastici del territorio e finalizzato alla promozione e alla valorizzazione della pratica sportiva e del calcio femminile. Le fasi finali, disputate in occasione della fase nazionale dei Campionati Studenteschi in programma a Giulianova, hanno coinvolto decine di giovani atlete, rappresentati di tutte le regioni italiane, che si sono affrontate seguendo il collaudato format sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Ad avere la meglio sulla coetanee la rappresentativa del Piemonte, autentica mattatrice della manifestazione e in grado di trionfare in ogni gara disputata: dal girone preliminare, in cui ha affrontato Lazio, Sicilia e Puglia, al secondo turno nel quale si è imposta su Lombardia e Friuli Venezia Giulia, sino alla semifinale vinta contro il Molise e alla finale per il 1° e 2° posto che l'ha vista superare la Campania.

Campionati Studenteschi

Spettacolo e gol nelle sfide valevoli per le semifinali dei campionati studenteschi di calcio a 5. Domattina, alle ore 10.30, il Piemonte affronterà il Veneto per il prestigioso titolo nazionale allievi, mentre, per la categoria allieve, sempre sul campo in erba artificiale “T. Orsini” di Giulianova, la Liguria se la vedrà con l’Umbria.

Un degno epilogo per un torneo che ha visto emergere i principi educativi e sportivi sostenuti dalle avvincenti sfide che si sono viste in campo. La semifinale allievi guadagnata dall'Abruzzo, che ha eliminato, nei quarti, l'Emilia-Romagna, non ha risparmiato emozioni: dopo essere passato in doppio svantaggio, la compagine del glorioso istituto tecnico pescarese ha ribaltato in un amen il risultato. Il Veneto, invece, solo dopo la lotteria dei calci di rigore, ha avuto ragione delle Marche. Il Piemonte, dal canto suo, ha regolato la Basilicata e la Puglia non ha faticato più di tanto ad aggiudicarsi la sfida con la Liguria. Per quanto riguarda la categoria allieve, in semifinale sono approdate la Liguria, reduce dai mondiali di Belgrado, il Veneto, il Trentino A.A. e l’Umbria. Una mattinata piena che ha proiettato gli allievi alle decisive sfide pomeridiane tra Veneto e Abruzzo e Piemonte e Puglia per un accesso alla finale.