Progetto Rete

Domani in campo le formazioni di Emilia Romagna, Toscana, Trentino a Marche

martedì 22 settembre 2020

E' la squadra di Carmiano, finalista lo scorso anno, ad aggiudicarsi la tappa territoriale di Rete!, disputata ieri a Ceglie Messapica tra gli Sprar pugliesi. La formazione salentina, superando le compagini di Villa Castelli e Grottaglie, accede alla Fase Interregionale in programma il prossimo 28 settembre a Ruvo di Puglia, dove affronterà i ragazzi di Casacalenda.

Domani a Bologna, scenderanno in campo le squadre degli Sprar di Bologna, Trento, Pistoia e Ancona, per determinare la formazione che sfiderà Cremona nella tappa del Centro Nord, già fissata per il 28 settembre, valida per l'accesso alla Fase Nazionale di Roma. Il 27 e 28 settembre sono inoltre in programma i concentramenti di Cosenza a Palermo, che delineeranno le quattro finaliste dell'edizione 2020 di Rete!.