Progetto Rete

La formazione trentina si aggiudica la tappa di Bologna, trionfando sui coetanei di Emilia Romagna, Toscana e Marche

giovedì 24 settembre 2020

Lo Sprar di Trento, campione in carica del torneo Rete!, si aggiudica la tappa territoriale disputata ieri a Bologna e accede alla Fase Interregionale del prossimo 27 settembre contro Cremona. I ragazzi trentini, superano con merito gli avversari di Bologna, Pistoia e Ancona, al termine del quadrangolare andato in scena presso il Centro Federale Territoriale di Corticella, sede della Finale del 2019.

Si definisce così il quadro delle Fasi Interregionali che si disputeranno tra domenica e lunedì: oltre alla gara tra Cremona e Trento, che avrà luogo presso il Centro Sportivo Enotria 1908 di Milano, il 27 è in programma l'appuntamento di Cosenza tra le formazioni di Calabria, Basilicata e Campania. Il 28 settembre sono, invece, fissate le tappe di Ruvo di Puglia, che vedrà opposte Carmiano e Casacalenda, e Palermo, dove si affronteranno le formazioni di Sicilia Nord e Sicilia Sud.

La quattro formazioni che si aggiudicheranno le tappe interregionali, otterranno il pass per la Final Four in programma l'11 ottobre a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI Giulio Onesti.