SGS

Decine le attività in programma dal 23 al 30 settembre sviluppate dal Settore Giovanile e Scolastico in tutte le regioni

mercoledì 18 settembre 2019

Dopo il grande successo del 2018, per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Giuoco Calcio aderisce alla Settimana Europea dello Sport, un’iniziativa della Commissione Europea, sviluppata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva in tutto il territorio nazionale.

Circa 100 gli eventi organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico in tutte le regioni attraverso i propri Coordinamenti territoriali - i “Play Days” per il calcio femminile, le “Feste del Calcio integrato”, gli “Open Days” e i “Football Family” nei Centri Federali Territoriali – che coinvolgeranno migliaia di giovani atleti e atlete, famiglie e appassionati.

Parte integrante del programma della Settimana Europea dello Sport, le attività legate al progetto sociale “Freed by Football” e le fasi nazionali del “Trofeo CONI” che si disputeranno in Calabria.

L’intera kermesse, che verrà presentata il prossimo 20 settembre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il lancio della campagna #BEACTIVE, sarà ufficialmente aperta con l’evento in programma lunedì 23 settembre nel Centro Federale di Casalnuovo di Napoli.

A seguire tutte le attività organizzate sul territorio, tra le quali spiccano i Play Days di Milano e Torino del 27 settembre e di Roma del 29 settembre in programma alle Terme di Caracalla.

Tutte le informazioni relative agli eventi territoriali sono disponibili sui portali web regionali del Settore Giovanile e Scolastico (clicca qui)

Stampa tutto