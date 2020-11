Formazione

Il percorso didattico si svilupperà attraverso due incontri in programma il 10 e 17 novembre e l’11 e il 18 novembre

martedì 10 novembre 2020

Prosegue il percorso di formazione interna avviato dal Settore Giovanile e Scolastico la scorsa stagione con il programma SGS Academy. Un cammino destinato alle diverse categorie di persone impegnate quotidianamente nel movimento giovanile italiano mirato a fornire le giuste competenze e gli strumenti necessari per il corretto svolgimento dell’attività sportiva.

Dopo le positive esperienze realizzate in via sperimentale nel Lazio, in Piemonte e in Veneto, verrà avviato il Corso “Entry Level” per Dirigenti di Scuola Calcio - Grassroots Livello “E” Dirigenti, che, sotto l’aspetto della formazione, aprirà la stagione 2020-2021. Un’opportunità per addetti ai lavori e genitori dei giovani tesserati, con l’obiettivo di una crescita personale e professionale.

Da un lato quanto destinato ai Responsabili di Scuola Calcio, con la concreta prospettiva di proseguire nei successivi livelli di formativi finalizzati al conseguimento della qualifica di Direttore Sportivo o di Collaboratore della Gestione Sportiva. Dall’altro l’apertura alle famiglie, che consentirà a migliaia di genitori di entrare nella realtà sportiva, dando un supporto alle società e avviare un percorso che gli consenta di acquisire una formazione di carattere manageriale.

Proprio in quest’ottica, è stato previsto un percorso dedicato ai formatori che saranno coinvolti nel programma di Formazione Interna SGS Academy. Un’impostazione che consentirà di sviluppare il percorso didattico attraverso due incontri di formazione specifica - il 10 e il 17 novembre per il primo gruppo e l’11 e il 18 novembre per il secondo gruppo - che interesseranno complessivamente 90 docenti regionali suddivisi in tre aree distinte: Tecnico-Organizzativa, Psicologia e Carte Federali-Giustizia Sportiva.

Di seguito il programma degli incontri formativi:

Formazione 1° Incontro

· Introduzione al Corso - Vito Di Gioia

· SGS Academy e la Formazione dei Formatori SGS - Josefa Idem

· Presentazione del Corso per Dirigenti Grassroots “Entry Level” - Livello “E” Dirigenti - Massimo Tell

· La Formazione del Dirigente: Profilo, ambiti di relazione e strategie di intervento nell’ambito dell’attività di base/Scenari possibili e problem solving - Daniela Sepio, Pietro Martella

Formazione 2° Incontro

· Intro Formazione Formatori - Josefa Idem

· La Tutela dei Minori - Vito Di Gioia, Daniela Nardella

· La Formazione del Dirigente: Norme di riferimento, ruolo, competenze e responsabilità/La Giustizia Sportiva: cosa è necessario sapere/Il protocollo Covid e ambiti di applicazione legati alle norme federali - Pietro Martella, Massimo Mattei

I prossimi step vedranno invece protagonisti i Dirigenti delle Società che si iscriveranno ai Corsi gratuiti di 18 ore indetti dai Coordinamenti Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in cui verranno affrontati gli aspetti tecnico-organizzativi, gli ambiti applicativi di psicologia, le Carte Federali e Giustizia Sportiva e quanto relativo agli ambiti medici e di organizzazione sanitaria.