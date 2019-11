SGS

Pianificato il calendario degli interventi fino al mese di aprile 2020

giovedì 14 novembre 2019

Riparte l'attività formativa prevista all'interno del Programma di Sviluppo Territoriale avviato dalla FIGC attraverso il proprio Settore Giovanile e Scolastico e che, contestualmente alla parte tecnica, rappresenta uno degli aspetti principali dell'intero progetto. Nell'ambito degli incontri di carattere educativo è stato pianificato un fitto calendario di interventi sul territorio che fino al termine dell'attuale stagione sportiva coinvolgerà tecnici e atleti di gran parte delle regioni italiane. Primo step dedicato ai workshop dell'area tecnica che affronteranno i temi "L'obiettivo del programma di Sviluppo Territoriale" (11-17 novembre 2019); "Il talento" (3-9 febbraio 2020); "Il portiere" (30 marzo-5 aprile 2020).

Sulle tematiche di carattere prettamente educativo saranno tre le aree sulle quali si concentreranno gli interventi degli istruttori federali, andando ad abbracciare l'intero comparto di contenuti di interesse per allenatori e giovani atleti. Nel periodo novembre-dicembre 2019 verrà sviluppata l'area "Sport e Valori - Ciò che vedo, apprendo: l'importanza di essere un buon modello per i giovani atleti". Seguirà, nei mesi tra gennaio e marzo, l'area "Sport e Sano Stile di Vita - Benzina al posto del Diesel: che succede alla mia auto?”:linee guida per un corretto stile di vita nei giovani sportivi", mentre da aprile, fino alla chiusura dell'attività, sarà il turno dell'area "Sport e Life Skills - L’adulto equilibrista: la difficile arte di muoversi tra autonomia e sostegno".

Di seguito il calendario degli incontri confermati:

09/11/2019 Grosseto

09/11/2019 San Giuliano Terme

11/11/2019 Viggiano

11/11/2019 Matera

13/11/2019 Borgo Valsugana

18/11/2019 Montecompatri

18/11/2019 Milano Quarto Oggiaro

18/11/2019 Egna

02/12/2019 Cologno al Serio

02/12/2019 Formello

05/12/2019 Firenze

08/12/2019 Montichiari

08/12/2019 Castel di Sangro

09/12/2019 Verano Brianza

09/12/2019 Catanzaro

09/12/2019 Abla

09/12/2019 San Giorgio di Nogaro

09/12/2019 Carmagnola

10/12/2019 Grumolo

11/12/2019 San Martino Buon Albergo

16/12/2019 Bitetto

16/12/2019 Ruvo di Puglia

16/12/2019 Ceglie Messapica

16/12/2019 San Fermo della Battaglia

16/12/2019 Recco

16/12/2019 Silvi

16/12/2019 Alassio

23/12/2019 Casarsa della Delizia