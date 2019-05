Attività di Base

In palio l'accesso alla Finale già conquistata da Fiorentina e Tau Calcio Altopascio

venerdì 3 maggio 2019

Dopo il raggruppamento della scorsa settimana a Tirrenia, secondo weekend di gioco per i Tornei U13 Fair Play Elite e U13 Pro. Sede della tappa interregionale, che determinerà altre due finaliste delle rispettive manifestazioni, il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, dove andranno in scena le gare previste dal format sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico.

In campo, per la prima edizione del torneo U13 Pro Cagliari, Parma, Bologna e Perugia, che si affronteranno per raggiungere la Fiorentina alla Fase Nazionale in programma a fine maggio. Contestualmente si disputeranno le gare valide per l'U13 Fair Play Elite, una manifestazione istituita nella stagione sportiva 2016/2017, ormai ampiamente collaudata e in grado di coinvolgere oltre 500 formazioni Esordienti delle società di tutto il territorio. Protagoniste della tappa romana le squadre rappresentanti di Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria: Roma, Junior Jesina Libertas, Virtus Lanciano e S. Sabina.

Le vincenti del raggruppamento di Roma guadagneranno l'accesso alla Fase Nazionale in programma il 25 e 26 maggio a Tirrenia.

TORNEO U13 PRO

Fase Interregionale Roma 4-5 Maggio 2019

Centro Preparazione Olimpica Giulio Onesti

Cagliari

Parma

Bologna

Perugia

TORNEO U13 FAIR PLAY ELITE

Fase Interregionale Roma 04 Maggio 2019

Centro Preparazione Olimpica Giulio Onesti – Roma

SS Virtus Lanciano 1924 (Abruzzo)

AS Roma (Lazio)

US Junior Jesina Libertas (Marche)

ASD S. Sabina (Umbria)