Attività di Base

In palio l'accesso alle Fasi Nazionali in programma il 25 e 26 maggio al CPO Tirrenia

venerdì 10 maggio 2019

Nuovo appuntamento con i tornei riservati alle formazioni Esordienti di tutte le società del territorio. Dopo i raggruppamenti di Tirrenia e Roma, le manifestazioni U13 Pro e U13 Fair Play Elite fanno tappa a Cologno al Serio, per la fase interregionale che decreterà le terze finaliste dell'edizione 2018/2019.

In campo per l'attività rivolta esclusivamente alle società professionistiche l'Inter, l'Atalanta, il Venezia e l'Hellas Verona, per un raggruppamento a tinte veneto-lombarde che determinerà la squadra che il 25 e 26 maggio disputerà la Fase Nazionale assieme a Fiorentina, Bologna e una quarta formazione uscente dalla tappa del 18 e 19 maggio di Casal di Principe.

www.u13pro.it





Per l'U13 Fair Play Elite, invece, sul terreno di gioco del Centro Federale Territoriale bergamasco, andranno in scena le sfide tra Enotria (Lombardia), Udinese (Friuli V.G.), Liventina (Veneto), Trento (Trentino A.A.) e Forlì (Emilia Romagna). Cinque formazioni che nell'arco di un'intera giornata si giocheranno l'accesso alla finale già conquistato da Tau Altopascio e Junior Jesina.

www.u13elite.it