In campo le formazioni esordienti vincitrici delle proprie fasi territoriali

venerdì 26 aprile 2019

Terminate la fasi regionali, che hanno coinvolto centinaia di società di tutto il territorio nazionale, i tornei Under 13 Fair Play Elite e Pro, le manifestazioni riservate alle squadre Esordienti delle ventuno Regioni italiane, entrano nel vivo. Sabato 27 e domenica 28 aprile, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia (Pisa), al via il primo raggruppamento interregionale tra le formazioni vincitrici dei propri gironi territoriali di entrambe le competizioni.

Da un lato il torneo U13 Fair Play Elite, giunto alla sua terza edizione, e grazie a un format ormai collaudato, diventato un modello a livello internazionale per quanto attiene l'attività di sviluppo giovanile. A scendere in campo, per giocarsi l'accesso alla fase nazionale, l'ASD Calcio Chieri (Piemonte), l'ASD Athletic Club Liberi (Liguria) e l'ASD Tau Altopascio (Toscana).

Contemporaneamente, Torino, Spezia Calcio, Fiorentina e Pistoiese daranno vita al primo appuntamento dell'omologo torneo riservato alle società professioniste introdotto nella stagione sportiva 2018/2019 all'interno delle attività del Settore Giovanile e Scolastico.

Nelle prossime settimane gli altri raggruppamenti interregionali: il 4 e 5 maggio a Roma, l'11 e il 12 maggio a Cologno al Serio e il 18 e 19 maggio a Baronissi. La fase nazionale, che decreterà le vincenti dell'attuale stagione, si disputerà nuovamente a Tirrenia il 25 e 26 maggio.