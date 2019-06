CFT

Domani le ultime gare e la cerimonia di premiazione

sabato 8 giugno 2019

Dopo due giorni di incontri formativi con gli staff dei Centri Federali Territoriali, i Coordinatori Regionali SGS, i rappresentanti di Ferrero, che supporta l'iniziativa con il programma Kinder+Sport, e la delegazione del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, la seconda edizione del Torneo di Sviluppo Territoriale entra nel vivo.

Le cinque formazioni Under 14 maschili delle strutture di Ruvo di Puglia, Gassino Torinese, Cologno al Serio, Palermo e Recanati, qualificate alla fase nazionale della manifestazione, hanno disputato la prima giornata di gare sul campo del Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia.

Un girone all'italiana con sfide 9vs9 che ha visto le rappresentative di Piemonte e Lombardia centrare le prime due posizioni, guadagnando l'accesso alla finalissima per il primo e secondo posto in programma domani. Le altre tre formazioni si sfideranno invece per definire la classifica finale dal terzo al quinto posto. La manifestazione si concluderà con la consueta cerimonia di premiazione che coinvolgerà tutti i partecipanti.