Domani la seconda fase di gioco della manifestazione in corso a Crotone e Isola Capo Rizzuto

venerdì 27 settembre 2019

Disputata la prima fase del Trofeo CONI in corso in questi giorni a Crotone e Isola Capo Rizzuto e a cui la Federazione ha aderito con un torneo misto 3 vs 3.

Di seguito il risultati e le classifiche della prima giornata di gare:

GIRONE 1

ABRUZZO ALTO ADIGE 2-3 Tiri liberi Abruzzo LIGURIA PUGLIA 3-1 Liguria ABRUZZO LIGURIA 4-0 Pareggio PUGLIA SARDEGNA 1-3 Puglia ABRUZZO PUGLIA 3-1 Pareggio ALTO ADIGE SARDEGNA 4-0 Alto Adige

GIRONE 2

BASILICATA LOMBARDIA 0-4 Lombardia MARCHE TRENTINO 2-2 Trentino BASILICATA MARCHE 2-4 Pareggio TRENTINO UMBRIA 1-4 Umbria

GIRONE 3

CALABRIA FRIULI VG 4-1 Pareggio MOLISE PIEMONTE 3-1 Pareggio SICILIA VENETO 3-1 Sicilia CALABRIA MOLISE 4-0 Calabria PIEMONTE SICILIA 3-3 Pareggio VENETO FRIULI VG 3-2 Friuli VG FRIULI VG MOLISE 3-2 Pareggio SICILIA CALABRIA 2-2 Pareggio PIEMONTE VENETO 3-3 Piemonte

GIRONE 4

CAMPANIA DEL CONI SVIZZERA 3-1 Campania EMILIA ROMAGNA LAZIO 3-2 Emilia Romagna TOSCANA VALLE D’AOSTA 3-2 Toscana CAMPANIA EMILIA ROMAGNA 4-2 Pareggio LAZIO TOSCANA 3-3 Lazio VALLE D’AOSTA CONI SVIZZERA 3-1 Del. CONI Svizzera

SARDEGNA UMBRIA 4-4 Pereggio ALTO ADIGE LOMBARDIA 3-2 Alto Adige LIGURIA MARCHE 4-2 Liguria

CLASSIFICHE

Girone 1

ABRUZZO 6 ALTO ADIGE 6 LIGURIA 3 SARDEGNA 3 PUGLIA 0

Girone 2

MARCHE 4 LOMBARDIA 3 UMBRIA 3 TRENTINO 1 BASILICATA 0

Girone 3

CALABRIA 7 SICILIA 5 VENETO 4 FRIULI VENEZIA GIULIA 3 MOLISE 3 PIEMONTE 2

Girone 4