Campionati Giovanili

U16: Napoli al momento a +6 sulla Roma, che però ha due gare da recuperare

venerdì 15 novembre 2019

Il campionato Under 17 A e B sembra avere già tre favorite per la vittoria dei rispettivi gironi. Juventus, Atalanta e Roma hanno accumulato un vantaggio consistente sulle inseguitrici grazie alla striscia immacolata di vittorie e al dominio sulle altre compagini. Nel girone A, il Torino proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai cugini, mentre Fiorentina, Sassuolo, Genoa e Spezia (tutte a -8) tenteranno di riaprire il girone e accreditarsi come rivali dei bianconeri. Nel girone B, match di fuoco per la Dea, che incontrerà il Brescia in uno dei derby più accesi d’Italia. Buona opportunità per Inter ed Hellas Verona, che cercheranno di ridurre le distanze sfidando il Chievo e la SPAL. Match sulla carta senza storia tra i giallorossi di Piccareta e il Trapani penultimo nel gruppo C. Il Napoli dovrà mantenere invariate le distanze nel derby campano contro il Benevento, mentre il Pescara sarà ospitato dal Frosinone.

Juventus in testa anche nel girone A del campionato Under 16 A e B, ma ad impedire la fuga dei bianconeri c’è il Genoa, secondo a -5. Entrambe le squadra saranno attese da una trasferta in Toscana: la capolista sarà ospitata dall’Empoli mentre i rossoblu sfideranno il Livorno. Il gruppo B è sicuramente il più aperto e questa giornata regalerà un’altra gara di peso. Big match tra la capolista Atalanta e l’Inter, che con una vittoria si porterebbe a due punti di distanza. Tra le altre pretendenti, Bologna, Milan e Spal giocheranno partite sulla carta alla portata contro Venezia, Pordenone e Cittadella, mentre il Cagliari sarà impegnato in trasferta contro l’Hellas Verona. Nel girone C, Napoli al momento a +6 sulla Roma, che però ha due gare da recuperare e potenzialmente è a pari punti con gli azzurri. La squadra di testa viaggerà verso la Puglia incontrando il Lecce, mentre i giallorossi ospiteranno tra le proprie mura il Pescara. Sfida che vale doppio tra il Perugia terzo e il Trapani quarto per provare a inserirsi nella lotta alla vetta.

Super sfida nel girone A del campionato Under 15 A e B: il Torino capolista ospita la Lazio a meno uno, chi vince prende tutto. Può approfittarne il Genoa, subito alle spalle dei biancocelesti, che giocherà contro il Livorno mentre la Sampdoria (a -3 dai cugini ma con una gara in meno) è attesa dal derby contro lo Spezia. Subito un match ostico per l’Inter, fresca capolista del girone B: derby lombardo in casa dell’Atalanta. Il Milan proverà a riprendersi il primato sfidando il Pordenone mentre dietro, il Cagliari vola a Verona contro l’Hellas e il Bologna ospita il Venezia. Napoli con il vento in poppa nel gruppo C, dopo il sorpasso ai danni del Pescara schiantato in Abruzzo con un 5-1 senza storia. Per gli azzurri viaggio in Puglia verso Lecce, contemporaneamente il Delfino è atteso da un altro match ostico dopo la disfatta della scorsa giornata: trasferta in casa della Roma. Il Frosinone, che ospita il Cosenza, potrà approfittare di un passo falso delle prime due per riaprire la corsa al primato.

Tre squadre in due punti nel girone A del campionato Under17 C. L’impenetrabile Novara (due gol subiti in sette gare), dopo la vittoria sul Renate della scorsa settimana, affronterà l’Aurora Pro Patria per legittimare il primo posto, mentre i nerazzurri cercheranno di tornare davanti sfidando il Pro Vercelli in trasferta. Terza incomoda il Monza che attende il Como. Aperto ad ogni finale anche il girone B, con sette squadre in sei punti. Giocheranno tutte in casa le prime quattro: Virtus Vicenza e Modena ospitano Albinoleffe e Feralpisalò, mentre Padova e Sudtirol (1-1 nello scontro diretto della scorsa settimana) se la vedranno con Arzignano Valchiampo e Reggiana. Possibile fuga per tre squadre nel girone C, separate da due punti e con un vantaggio che può allungarsi sulle inseguitrici. Match alla portata per il Cesena, che ospita il fanalino di coda Rimini, mentre Robur Siena e Pontedera giocheranno in trasferta contro la Pistoiese (quinta) e il Ravenna (quarto). Nel gruppo D non è bastato il pareggio della capolista Ternana nell’ultimo turno per accorciare le distanze. Anzi, i rossoverdi sfidano la Sambenedettese penultima per riprendere il ruolino di marcia verso la vittoria del girone, con le altre lontane almeno otto lunghezze. Vantaggio tra prima e seconda che invece può ridursi nel gruppo E, dove tutti gli occhi saranno puntati sul big match tra Monopoli e Catania: con una vittoria, i siciliani si porterebbero a -2 dalla capolista. Derby tra il Bari terzo e il Bisceglie quarto per non perdere le distanze dal primo posto.

Tutto ancora apertissimo nel campionato Under 16 C, con non più di quattro giornate giocate. Nel girone A buona occasione per la Pergolettese che dopo aver superato il Monza, proverà a mantenere immacolato il proprio cammino ospitando la Giana Erminio. Spiccano tra le altre partite due derby comune-provincia: il Gozzano incontra il Novara mentre l’Arzignano Valchiampo sfida il Virtus Vicenza. Nel gruppo B gara ad alta quota tra la Cavese terza e il Cesena primo: solo un punto divide le due squadre. Il Ravenna, stesso punteggio dei bianconeri, proverà ad approfittare del risultato delle rivali nel derby in casa dell’Imolese.

Sfida spartiacque per il gruppo A del campionato Under 15 C: Pro Vercelli-Renate è il match tra le prime due della classe, a pari merito e con nove punti di vantaggio sulla terza. Sette vittorie e un solo pareggio, per entrambe arrivato nella trasferta in Sardegna contro l’Olbia che, scherzo del destino, nonostante la penultima posizione è riuscita a tenere sull’1-1 entrambe le capolista. Girone B decisamente più combattuto con cinque squadre separate da due punti. In vetta gare in trasferta per il Carpi, che sfida la Triestina penultima, e il Feralpisalò atteso da uno scontro diretto con il Modena. Fuori casa anche l’Albinoleffe contro il Virtus Vicenza, mentre il Padova apre le porte all’Arzignano ultimo in classifica e senza vittorie all’attivo. Nel girone C doppio derby per il Cesena primo e l’Arezzo secondo: bianconeri contro il Rimini e amaranto contro la Carrarese. L’Imolese, a meno uno dai toscani, attesa in casa dal San Marino. Match sulla carta senza storia per la Paganese, capolista del girone D: c’è il Rieti ultimo, con 1 punto in otto gare. Anche per le altre squadre in vetta gare abbordabili: Ternana e Fermana ospitano Sambenedettese e Casertana mentre la Cavese sfida la Pianese in Toscana. Turno che può essere molto favorevole per il Bari primo nel gruppo E: i galletti sfidano il Bisceglie mentre le inseguitrici saranno impegnate in scontri diretti sull’asse Puglia-Sicilia. Dopo l’exploit contro il Catania, il Virtus Francavilla giocherà con la Sicula Leonzio, mentre proprio gli etnei saranno ospiti del Monopoli.