Campionati Giovanili

U18 A-B, la Sampdoria cerca continuità contro il Sassuolo, l’Atalanta vuole il riscatto nella sfida al Genoa

venerdì 7 febbraio 2020

Under 18 A e B

Giornata importantissima per le sorti del campionato, dopo la vittoria della Sampdoria sulla capolista Atalanta della scorsa settimana. I blucerchiati dovranno dare continuità a quanto di buono fatto sfidando la decaduta Sassuolo, tornata alla vittoria proprio lo scorso weekend dopo mesi senza i tre punti. Parallelamente, la Dea sarà impegnata in casa del Genoa in un match tutt’altro che semplice. Con l’Inter a riposo, saranno Fiorentina-Torino e Roma-Milan le altre due gare di giornata.



Under 17 A e B

La più semplice delle sfide per la Juventus capolista sul campo del Livorno fanalino di coda. Alle spalle dei bianconeri continua la bagarre per l’accesso ai playoffs. Sfida sempre viva tra Parma ed Empoli, appaiate a 27 punti e impegnate contro Genoa e Sampdoria. A un punto di distanza, il Sassuolo va in trasferta a Pisa mentre il Torino poco più giù sfida la Virtus Entella. Scontro diretto Spezia-Fiorentina per provare a rimanere in scia postseason. Girone B che vedrà l’Atalanta sul campo del Chievo Verona per cercare di mantenere la propria imbattibilità e l’Inter di Cristian Chivu, a -10, che proverà a consolidare la seconda posizione nella sfida alla SPAL. Dopo il riposo, torna in campo la Roma, che vede il Napoli a -4 (azzurri con una partita in più) e non potrà commettere passi falsi. I giallorossi ospiteranno il Crotone mentre i partenopei apriranno le porte al Trapani.



Under 16 A e B

Sei i punti di vantaggio della Juventus su Genoa e Lazio dopo la scorsa giornata. Questo turno potrebbe però rimescolare i destini delle tre società: i bianconeri ospitano infatti la Lazio in uno scontro decisivo per le sorti del girone. Derby regionale per il Genoa, che dovrà vincere contro la Virtus Entella per provare ad accorciare sulla capolista. Nel girone B nessun big match per le prime cinque in classifica, staccate dalle altre e racchiuse in sette punti. Atalanta in trasferta a Cittadella, mentre la SPAL a -1 ospita il Chievo. Bologna, Inter e Milan, tutte a un punto di distanza l’una dall’altra, affrontano Hellas Verona, Cremonese e Brescia. Girone C praticamente chiuso dopo la vittoria della Roma contro il Napoli nello scorso turno. I giallorossi, a +8, affronteranno il Lecce mentre gli azzurri dovranno subito rialzarsi nella trasferta contro il Perugia, terzo e a -1.



Under 15 A e B

Dopo la sonora vittoria del Genoa sulla Lazio, i rossoblu e il Torino sembrano le principali candidate alla vittoria del girone. I granata, a +2 sui rivali, affrontano in trasferta il Livorno mentre il Grifone ospita la Virtus Entella. La Lazio sarà costretta a dimenticare la batosta dello scorso turno nel match contro la Juventus. Contemporaneamente, occasione per la Sampdoria, a Parma per agguantare il terzo posto. Due pareggi consecutivi per il Milan nel girone B, e Inter ora a +3 sui cugini. Sfide alla portata per entrambe nei due derby lombardi contro Cremonese e Brescia. Il Cagliari proverà a rimanere in scia cercando i tre punti contro l’Udinese. Classifica in continua trasformazione nel girone C, che non ha ancora una chiara candidata per la vittoria. Frosinone e Napoli appaiate in testa a 37 punti affrontano in trasferta Ascoli e Perugia. Il Pescara, a due punti di distanza, ospita il Crotone, mentre la Roma a 35 punti attende il Lecce.



Under 17 C

Renate, Monza e Novara proseguono la lotta a distanza per il primato. I nerazzurri ospitano il Lecco, brianzoli e piemontesi in trasferta contro Alessandria e Giana Erminio. Il Vicenza, con il vento in poppa dopo i successi delle ultime settimane, sarà ospite del fanalino di coda Arzignano nel girone B. Scontro diretto tra il Modena secondo e il Padova terzo per accreditarsi come principale rivale dei veneti. Torna l’incubo Romagna per la Robur Siena, che dopo le ultime sconfitte con Imolese e Rimini aveva ritrovato la vittoria nell’ultimo turno. I bianconeri ospiteranno infatti il Ravenna, con la capolista Cesena che tranquilla a +7 sfiderà l’Alma Fano. Girone D riaperto dopo la caduta della Ternana nello scorso turno. Le Fere, con soli tre punti di vantaggio sul Gubbio, se la vedranno con la Viterbese mentre la seconda in classifica ospiterà la Pianese. Entrambe in trasferta Monopoli e Catania nel girone E, rispettivamente contro Catanzaro e Potenza e ancora separate da 4 punti che al momento favoriscono i pugliesi.





Under 16 C

Due i punti di distanza che separano Monza e Vicenza in testa al gruppo A. I brianzoli incontrano l’Arzignano mentre il Vicenza l’Alessandria, entrambe in trasferta. L’Alma Fano sempre capolista solitario nel girone B avrà una gara morbida contro il San Marino ultimo in classifica. La Cavese, a -4, se la vedrà invece contro l’Imolese.



Under 15 C

L’ultimo turno ha accorciato le distanze ai piani alti del girone A. Il Renate è salito infatti a -1 dal Pro Vercelli primo, caduto contro il Monza. Proveranno a rialzarsi i piemontesi, affrontando l’Olbia, mentre il Lecco sarà la rivale dei brianzoli. Nel gruppo B, l’AlbinoLeffe è caduto sotto i colpi della Feralpisalò e si è visto scavalcare dal Padova, ora in testa a +2. Ma i lombardi non avranno tempo di leccarsi le ferite, perché la sfida di giornata è contro il Carpi che segue a -1. I veneti potranno approfittare della sfida cercando la vittoria contro il Modena. Trasferta sul capo dell’Alma Fano per il Cesena primo nel girone C, con 13 punti di vantaggio sulle avversarie e già un piede e mezzo nella postseason. Solo quattro invece le lunghezze che separano la Paganese dalla Ternana nel girone D. I campani giocheranno in casa contro la Sambenedettese, mentre gli umbri saranno ospiti della Viterbese. Vantaggio consistente infine per il Bari nel gruppo E, a +9 sulla Virtus Francavilla. Reggina-Bari e Francavilla-Vibonese le gare del weekend.